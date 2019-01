Javier Juárez ha sido destituido en el UCAM Murcia CB

La situación era insostenible y en el club no han tenido más remedio que tomar una decisión que se ha dilatado excesivamente por la buena marcha del equipo en la Basketball Champions League. Javier Juárez ha sido destituido como primer entrenador del conjunto universitario. Tras la derrota ante el MoraBanc Andorra de Ibon Navarro ya estaba bastante claro que el técnico tenía las horas contadas por varias razones, las de más peso son dos: séptima derrota consecutiva en la Liga Endesa y la pañolada con la que buena parte de los aficionados despidieron al entonces entrenador del primer equipo.

Aunque el presidente José Luis Mendoza había reiterado durante las últimas semanas que la confianza era plena en Juárez, lo cierto es que la situación ya era insostenible y para no dar la sensación de dejadez, no le ha quedado otra que cesarlo en su cargo. El pasado sábado por la noche el UCAM Murcia CB sumaba su séptima derrota consecutiva, lo cual le impidió salir de los puestos de descenso. Además, se pudo comprobar durante el choque que el técnico había perdido el mando, tomando decisiones más con el corazón que con otra cosa, y sentando a cada jugador que hacía una pifia. El equipo ya se le había ido de las manos y eso era evidente. Además, no tuvo la ocasión de luchar por la victoria ya que en el último cuarto perdía por 18 puntos y el detonante fue la lluvia de pañuelos poco antes del final del choque y una vez finalizado el partido.

También hubo pañuelos contra el palco por la ausencia en la toma de decisiones. Independientemente del problema que ya tenía en el banquillo el UCAM Murcia, hay dos a solucionar sobre la pista: un director de juego y centímetros en la pintura. Desde la noche del sábado en las oficinas de la entidad ya se trabajaba para cerrar la contratación de un sustituto.