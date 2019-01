ElPozo Murcia se toma la revancha ante el Inter Movistar (1-3)

Gran partido de ElPozo en Madrid ante el Inter Movistar, demostrando que tanto física como anímicamente, y a pesar de la eliminación en la Copa, está y se siente fuerte. Los murcianos fueron dominados durante los primeros instantes, pero tras el empate fueron los dominadores de un partido al que le dieron la vuelta en la primera parte. Pudo sentenciar mucho antes y no fue hasta los últimos segundos cuando lo hizo (1-3). El triunfo le permite seguir en el segundo puesto tras el FC Barcelona y alejar al Inter Movistar a 6 puntos. Hacía tres años y medio que El Pozo Murcia, que esta temporada no conoce la derrota a domicilio, no ganaba en cancha del Inter. Además, los dos goles de diferencia neutralizan e igualan el average particular del partido de ida, donde los murcianos perdieron por 3-5.

Un error de Pito cuando aún no había transcurrido el primer minuto de juego fue aprovechado por Ortiz para anotar el 1-0. Lejos de venirse abajo por el rápido contratiempo, ElPozo continuó fiel a sus principios y presonó al rival en su pista. Una galopada de Miguelín por la banda derecha, apoyándose en una perfecta pared con Álex, habilitó al balear para conseguir el 1-1 en el minuto 6. Entre los dos jugadores se deshicieron de tres oponentes. A partir de ese instante llegaron los mejores minutos murcianos. En el 9' Jesús Herrero despejó un mano a mano con Fernan y en el 14' Darío sacó de banda sobre la pierna de Álex, que batió al portero local situando el 1-2 en el marcador.

ElPozo estaba desatado, desplegando un gran juego y asfixiando a su oponente, que apenas podía salir de su pista. Segundos más tarde Miguelín estrelló un balón en el poste y Rafael tuvo el empate en el 16' tras una jugada de estrategia, pero golpeó mal el balón e hizo lo más difícil, tirar fuera el esférico cuando solo tenía que empujarlo. A falta de 2:20 para el descanso el juego estuvo detenido debido a un golpe totalmente fortuito de Ricardinho con su rodilla en la cabeza del portero Fede. Afortunadamente el meta de ElPozo se recuperó, el astro portugués estuvo junto a él en todo momento. La última ocasión del primer tiempo fue para Álex, pero Jesús Herrero, hizo una excelente parada y evitó el tercero.

Los pupilos de Diego Giustozzi comenzaron fuertes y presionando en el segundo tiempo. Durante los primeros compases ya dispusieron de dos ocasiones que desbarató Jesús Herrero, y otras dos en las que el balón se les marchó fuera. Había un claro dominador sobre la pista azul y ese era el conjunto visitante. Mientras que ElPozo perdonaba a su rival, tuvo numerosas ocasiones para marcar, el partido se iba endureciendo por momentos. Ambos equipos alcanzaron las cinco faltas a siete minutos para el final del partido. El Inter estaba muy incómodo y apenas podía conducir la pelota hasta la cancha murciana. Solo al contragolpe crearon peligro los madrileños. El equipo de Giustozzi era el dueño del encuentro.

Conforme pasaba el tiempo y debido a que los murcianos no podían meter la pierna para no arriesgar con la sexta falta, el partido se igualó en ocasiones. No obstante, el Inter no empató, así que a falta de 3:54 para el final su entrenador hizo uso del portero jugador. A 2:06 Fede evitó el empate en la primera ocasión clara de los locales. A 40 segundos para el final Ricardinho tuvo una ocasión de oro y a falta de 29, se probó desde lejos, pero Fede despejó bien. Y cuando solo quedan 16 segundos para el final, Pito recibió el saque de Fede y definió a la perfección para dejar el marcador en el 1-3 definitivo.

Goles: 1-0, minuto 1, Ortiz; 1-1, minuto 6, Miguelín; 1-2, minuto 14, Álex; 1-3, minuto 40, Pito.