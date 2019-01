Épicas victorias de Irene Sánchez y Chani en el cross donostiarra

Lluvia, granizo, viento, frío, barro... ¡Vaya edición del Cross Internacional de San Sebastián! Irene Sánchez-Escribano y Hassan Chani (Baréin) han sido los ganadores en dos emocionantes carreras en las que ha pasado de todo. Tras las carreras de los jóvenes, ha llegado el turno de la prueba femenina absoluta. Eran las 12:30 horas, no llovía. Pero poco ha tardado en empezar a hacerlo... Las principales favoritas al triunfo han ido en grupo, protegiéndose del viento, durante gran parte de la carrera. Nadie quería descolgarse, pero Sánchez-Escribano, especialista en 3.000 metros obstáculos, tenía un punto más. Y cuando ha cambiado de ritmo nadie ha podido con ella. La jovencísima Carla Gallardo y la argentina Belén Casetta han sido segunda y tercera respectivamente.

Minutos después, también sin lluvia aunque con mucho frío, ha comenzado la prueba masculina. De pronto, el granizo ha hecho acto de presencia y el viento no ha querido ser menos. Los atletas han llegado incluso a agacharse para tratar de avanzar de la mejor forma posible. Albert Rop y Hassan Chani, los dos atletas de Baréin, se han escapado como podían. Y por detrás, poco a poco remontando, el español Nassim Hassaous García. El fondista del Añares Rioja les ha cogido, pero Chani era superior y se ha vuelto a escapar. Eso sí, Nassim ha llegado a meta en segunda posición, por delante de Rop y de Fernando Carro, que ha entrado con el dorsal en la mano. "Nunca había corrido con este tiempo. Se me ha volado el dorsal. Y un señor me lo ha dado en la última vuelta", ha confesado.