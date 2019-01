Pintan Bastos

El Levante se ha empeñado en ponerle emoción a la última semana del mercado de fichajes de invierno y prepárense para vivir unas horas ciertamente frenéticas y en las que puede pasar de todo.

Si el año pasado asistimos a una carrera en la búsqueda desesperada de dos delanteros, con Giampaolo Pazzini y Armandu Sadiku como protagonistas, este año es la parcela central de la defensa la que necesita un fichaje con caracter de extrema urgencia tras la quinta amarilla de Rober Pier en el Sánchez Pizjuán y que dejan a Paco López con Erick Cabaco como único defensa para recibir al Getafe.

Según ha podido saber la Cadena SER, el director deportivo de la Società Sportiva Lazio, Igli Tare, ya le ha transmitido al Levante la imposibilidad de negociar una salida en este momento del central angoleño Bastos por varias circustancias que han ocurrido durante la úlitma semana en su linea de zagueros.

El conjunto de Inzaghi ha traspasado a Martín Cáceres a la Juventus, se ha lesionado el brasileño Luiz Felipe para tres semanas y pierde a Francesco Acerbi para el encuentro de esta noche ante el incontestable líder turinés.

El Levante, antes de activar su segunda opción, realizará tras el partido un último intento para convencer al equipo lacial, haciendole ver que el rol de Bastos no cambiará dentro de diez cuando recuperen a todos sus ecfectivos y que la cesión del central angoleño le garantiza la titularidad de forma inmediata en el Levante por las lesiones de Postigo y Chema.

PRCIC AL STRASBOURG

Tal y como les adelantabamos ayer en el Carrusel Deportivo, el Levante y el Strasbourg tienen negociaciones muy avanzadas para cerrar la cesión de Sanjin Prcic que solicitó su salida al club tras quedarse fuera de la convocatoria por tercera semana consecutiva en detrimento de Nikola Vukcevic o Cheick Doukouré.

El centrocampista bosnio ya presenció en directo la victoria de anoche del Strasbourg ante el Girondins de la Liga 1 francesa y está a la espera de que los clubes cierren los detalles del contrato.

Está salida de Prcic no supone la llegada de Sasa Lukic que está convocado por el Torino para jugar esta tarde ante el Inter de Milan. Según ha podido saber la Cadena SER en el caso de que el Torino no permita la salidad de Lukic, el Levante no tiene previsto reforzarse en esa demarcación y solo harían un esfuerzo economico para recuperar al centrocampista serbio que completo una mágnifica segunda vuelta en la campaña anterior.