"CEVISAMA necesita más apoyo por parte de las instituciones"

La ministra de Industria, Reyes Maroto, inaugurará la próxima edición de Cevisama, que tendrá lugar del 28 de enero al 1 de febrero en Feria Valencia, en la que 793 firmas exhibirán su oferta, un 10 por ciento más que en 2017, edición comparable por la ausencia del sector de maquinaria cerámica en los años impares.

De los 793 expositores con que contará Cevisama, 542 son firmas españolas y 251 son marcas extranjeras de un total de 36 países, sobre todo del mercado europeo y mayoritariamente españolas e italianas.

El presidente de Cevisama, Manuel Rubert, afirma que Valencia se convierte en la capital mundial de la cerámica y que esperan tener la visita de más de 100 mil profesionales. "Se pretende dar a conocer todas las actividades relacionadas con la cerámica. Ya era hora de que desde Madrid nos reconozcan este certamen y que venga una ministra", sostiene Rubert.

Tanto arquitectos como interioristas van a presentar exposiciones y van a realizar charlas. También se va a premiar a los distribuidores nacionales con mejores escaparates. "Hemos invitado a 8 de los distribuidores más importantes de Estados Unidos para que haya un intercambio de ideas", declara el presidente.

"CEVISAMA da mucho a la ciudad de valencia y hemos tenido muchas reuniones para saber cómo captar la atención de la población valenciana. Pero los ciudadanos no aprecian CEVISAMA. En Valencia no estamos logrando ese ambiente ferial como hace Milán o Bolonia", declara Rubert. Opina que las instituciones deben apoyar estas ferias para poder captar la atención. Y añade que van a continuar trabajando para conseguirlo, porque al ayuntamiento no le falta voluntad y a ellos tampoco, "pero parece que no estamos en una feria", lamenta Rubert.

Escucha la entrevista al presidente de Cevisama, Manuel Rubert: