Azul oscuro, casi negro

Los resultados siempre ponen en la picota a los entrenadores y los de Miguel Cardoso desde su llegada al Celta no han sido los mejores. El técnico portugués no ha mejorado los números de Antonio Mohamed. El Celta de Cardoso acumula dos victorias, un empate y seis derrotas, cinco de ellas de manera consecutiva tras haber perdido esta mañana en su visita a Valladolid. Un punto de los últimos 15 en juego (7 de 27 desde que llegó) y 4 goles a favor frente a los 10 encajados.

Los números son su peor enemigo y con ellos en la mano, es el presidente y la directiva del Celta los que tienen que decidir si siguen dando su confianza a Miguel Cardoso para intentar salvar al equipo.

Está claro que los números son los que son pero la culpa (aunque siempre es el primero en caer) no es solo del entrenador. El capitán del Celta, Hugo Mallo, hoy habló muy claro "pasan las jornadas y no ganamos. Y parece que no pasa nada. Lo tengo muy claro, el que no esté para jugar se tiene que ir fuera. El que no esté preparado para soportar esta presión, no puede jugar. Con lo que nos estamos jugando, para mucho parece que aquí no pasa nada."

El propio Miguel Cardoso aludió a la actitud de sus futbolistas "cuando dejas al contrario jugar, no vas con todo y no vas al 100% lo puedes pagar. Tenemos que estar al cien por cien comprometidos, no el 99. No hay una crisis de confianza, pero sí hay que comprender que hay que competir al máximo, si no lo vamos a pagar."

Y el Celta ya lo está pagando. Quedan cuatro días para que se cierre el mercado de fichajes y el club vigués necesita reforzarse. El laterla izquierdo esperado no llega, no hay delantero que supla la ausencia de Iago Aspas (desde que el de Moaña no está el Celta no ha ganado). Hoy debutaba Manolito Apeh con el primer equipo. Y sería bueno fichar un hombre de banda, ahora que Emre Mor está apartado y el misterio de Jensen sigue siendo un misterio. Quedan cuatro días de mercado y hay mucho en juego. Con Cardoso o no el equipo necesita reforzarse y pensar cuanto antes en remar, remar todos juntos para sacar el barco del iceberg en el que ha encallado. Antes de que sea demasiado tarde y empiece a hundirse.