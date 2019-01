Luis Rioja: "El Almería se merece un aplauso"

Después de ver truncada la racha de nueve jornadas invicto, Luis Rioja quiso romper una lanza en favor del Almería. Y lo hizo para todos los oyentes del Carrusel Deportivo, en la Cadena SER. El extremo, uno de los futbolistas más activos ante Osasuna, apuntó que los rojiblancos intentaron por todos los medios pescar puntos ante un rival de entidad, y que el resultado no va a afectar en el corto plazo en la moral del vestuario: “En el cuerpo tengo mucha satisfacción por mi equipo. No merecimos perder, el Almería merece un aplauso por su rendimiento y competitividad”.

Destacó Fran Fernández en rueda de prensa que los últimos metros vienen condenando al Almería. Continuó esa línea Luis Rioja, porque en condiciones normales no se habrían escapado los tres puntos: “No nos está acompañando el gol. Si la dinámica en este sentido fuera diferente, el balón que va al palo tocaría la red”. Y destacó que no han perdido la llegada a meta contraria: “El equipo llega bien a los últimos metros, y solo nos falta la guinda del gol, lo que cuenta en el fútbol”.

Puntuación

Se queda con 30 un Almería que se las prometía felices al disputar dos jornadas seguidas en el Mediterráneo. Al final, un punto de seis posibles que no hace peligrar un puesto cómodo en la clasificación, pero que sí complica dar ese salto definitivo que muchos piden. Rioja señaló que no se conforman con lo realizado y este marcador no hace saltar las alarmas en ningún apartado: “Nos queda el mal sabor de boca, porque contra Cádiz y Osasuna merecimos un poco más, pero al final el merecimiento no da puntos y debemos tener ese toque de autocrítica, ser ambiciosos y querer mucho más. Pronto ganaremos”.

Tranquilidad

El aficionado del Almería está disfrutando con el fútbol de su equipo y se reflejó con los 7.015 espectadores contra Osasuna. El sevillano espera alcanzar la cifra mágica de los cincuenta puntos y luego soñar: “El Almería está bien, y es lo importante, en una posición cómoda en la tabla. Quizá podríamos llevar más puntos, pero eso dirán todos. Tenemos 30 puntos y hacen falta más”. En cuanto al mercado, el nombre de Luis Rioja ha sonado para Deportivo Alavés y Espanyol, aunque el jugador reconoció en la Cadena SER que no tiene previsto moverse en el mercado invernal, que cierra su plazo el próximo jueves: “Luis se queda aquí, está muy bien y a gusto en el Almería”.