El Unicaja desfondado sucumbió ante el líder

El Unicaja, sin el escolta Jaime Fernández, con gastroenteritis, no pudo con el Barcelona, invicto en el Palau Blaugrana y, perdió 94- 83, siendo el base estadounidense Ryan Boatright, el más destacado con 17 puntos y 19 de valoración.



El Unicaja no comenzó bien el encuentro en el Palau Blaugrana. Blazic, Tomic y Pangos situaban por delante al Barça Lassa tras 3 minutos, con un parcial era 10 a 0. Pero no tardó el conjunto malagueño en reaccionar. La pareja formada por Kyle Wiltjer y Brian Roberts, base que estaba siendo mejor del equipo malagueño en los últimos encuentros, rompió la sequía de los de Casimiro. La repuesta del Unicaja era 0 a 7 y tras 5 minutos el electrónico marcaba 10 a 7. La defensa andaluza había subido y sólo un triple de Singleton sobre la bocina de posesión pudo con ella después de casi 3 minutos. Waczynski anotaba desde la personal, mientras que Pangos veía aro con facilidad. La entrada en pista de Lessort daba presencia bajo aro y evitaba penetraciones de los locales, mientras que en ataque volvía a aparecer Brian Roberts, ahora con un triple que dejaba el partido 15 a 12 en el minuto 8. No permitía el Unicaja canastas azulgranas y Waczynski con triple en transición empataba a 15 a 1 minuto de final de cuarto. Sólo una canasta de Seraphin en la pintura dejaba a los de Svestislav Pesic por delante 17 a 15 tras 10 minutos.

Empataba Salin en la primera acción del segundo cuarto, pero Barça Lassa conseguía un 5 a 0, cerrado con triple de Oriola, que abría una pequeña ventaja local. Boatright respondía con tiro exterior, pero los locales con 2 tiros libres de un inspirado Pangos evitaban que se acercase más el Unicaja (24-19 m.13). Así se mantuvo el partido durante unos minutos, con diferencias de 3 a 5 puntos para los azulgranas. Se paraba el encuentro 26 a 23 en el electrónico a 5 minutos para el descanso. Oriola tras pase de Pangos alargaba la distancia, pero llegó el ya clásico 3+1 de Boatright. El base americano ha repetido esta acción en los 3 últimos encuentros que ha disputado con el Unicaja. Además, en las 2 siguientes acciones asistió a Shermadini para que el goergiano completara un 0 a 8 malagueño que le situaba por delante 30 a 31. Kuric cortaba el parcial de los Casimiro, pero Shermadini volvía a anotar, ahora desde la personal. Boatright volvía a enchufar de nuevo de 3 puntos, pero un robo de Hanga, terminado por palmeo de Tomic, ponía el partido en tablas (36-36 m.19). Lessort volvía a pista y lo primero que hacía era un 2+1 con un espectacular aro pasado. Barça Lassa responía con triple de Hanga y ahora Lessort sumaba con un mate. Tomic copiaba al francés del Unicaja y el partido se iba al descanso con 41 a 41.

Blazic abría el marcador de la segunda parte con un triple, mientras que Lessort forzaba la falta de Tomic y sumaba 1 punto desde la personal para el Unicaja. El croata del Barça se la devolvía al de Martinica, anotando Wiltjer tiro a tabla en el siguiente ataque malagueño (46-44 m.23). Una antideportiva del canadiense la aprovechaba el conjunto local para disparar el marcador hasta el 51 a 44, pero Roberts con un triple calmaba la situación. Sin embargo, Pangos y Singleton ponían el electrónico 56 a 47 en el minuto 26 de partido. Milosavljevic con 2 triples consecutivos volvía a meter al Unicaja en el encuentro (57-53 m.27). Se entraba en una fase en la que ambos equipos se mostraban desacertados, pero de nuevo 2 triples malagueños, ahora de Dani Díez, evitaba que el Barça Lassa pudiese romper el partido. En la última acción del tercer cuarto Pangos con un triple daba 7 puntos de ventaja a los locales, 66 a 59.

Hanga anotaba tras robar en el saque inicial del cuarto, pero Boatright con un triple se desquitaba de no poder recibir en la jugada anterior. El Barça Lassa buscaba a Seraphin en posiciones interiores, haciendo lo propio el Unicaja con Shermadini. Además, Díez y Boatright volvían a golpear desde el triple (71-70 m.33). Reaccionaba el conjunto local con un parcial 5 a 0, pero Boatright conseguía una gran suspensión en transición. Había tiempo muerto con el partido 76 a 72 a 5 minutos para el final. Singleton y Kuric con 2 triples complicaban las cosas para los malagueño. Además, comenzaba a sufrir el Unicaja en el rebote, algo que aprovechaba el Barça Lassa para irse en el electrónico (86-72 m.37). Se acercó un poco el Unicaja con 3 triples de Wiltjer, pero el tiempo corría en contra. Al final, derrota en el Palau Blaugrana por 94 a 83.

Ryan Boatright con 17 puntos y 19 de valoración fue el jugador más destacado del equipo malagueño en las estadísticas.

Ficha técnica:

Barça Lassa 94 (17+24+25+28): Pangos (16), Blazic (9), Claver (1), Singleton (13), Tomic (10) – quinteto inicial – Oriola (6), Seraphin (13), Hanga (16), Ribas (0), Heurtel (-), Kuric (10) y Smits (-).

Unicaja Málaga 83 (15+26+18+24): Roberts (10), Milosavljevic (8), Waczynski (5), Wiltjer (14), Shermadini (8) – quinteto inicial – Salin (2), Díez (11), Boatright (17), Lessort (8) y Okouo (-).

Árbitros: Pérez Pizarro, Serrano y Olivares. Eliminaron a Lessort (min. 40).

Incidencias: Encuentro perteneciente a la decimoctava jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palau Blaugrana ante 4.931 espectadores.