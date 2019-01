Otro gol de Diamanka para empatar en el Martínez Valero

El Numancia sumó en Elche su cuarto empate consecutivo a domicilio, tras igualar a un gol en un duelo en el que ambos conjuntos quisieron llevarse la victoria, con una segunda parte en la que los porteros estuvieron más acertados que los atacantes. Tras un inicio trepidante del Elche, Nino marcó el 1-0, pero en la última jugada del primer periodo empató Diamanka. En la segunda, a pesar de las numerosas llegadas de los dos equipos, el marcador no se volvió a mover.

El partido comenzó con un Elche muy lanzado en los primeros minutos de juego vio cómo le anulaban un gol a Sory Kaba por fuera de juego y como el veterano Nino estrellaban remate en la madera. El duelo se fue igualando por momentos pero seguía siendo el equipo de Pacheta el que con más claridad llegaba al área rojilla. Juan Carlos tuvo que intervenir en un par de ocasiones pero finalmente el Elche logró su premio. En el minuto 33 tras un saque de banda, con una gran acción el lateral diestro Alexander González se plantó en el área, yéndose de cuantos rivales salieron a su paso, y cedió el balón atrás para que Nino rematase a portería, el balón golpeó en Derik y despistó a Juan Carlos, para acabar en la red. Quiso reaccionar el cuadro rojillo, pero solo con un par de balones colgados por Oyarzun y un remate de zurda de Unai Medina creaba algún peligro. Y cuando ya expiraba el primer periodo, una falta lateral lejana botada por Oyarzun la cabeceaba Escassi y aparecía providencial Diamanka para con la puntera mandar el balón a gol y lograr el empate.

Empezó con malas noticias para Numancia por la lesión del goleador Diamanka que tuvo que retirarse con problemas físicos, ya los arrastraba durante la semana en un tobillo. Entro Kako Sanz al terreno de juego. pero juego del Numancia no lo se resintió y los ojillos se empezaron a mover la bola tomando el control absoluto del juego. Tan sólo le faltaba remate en el área rival. Lo intentó Mateu desde la frontal pero atrapó bien Edgar Badía. Respondió derecha tras una larga jugada pero el remate de Sory Kaba no supuso ningún problema para Juan Carlos. El Numancia se mostraba tan firme en defensa como el cuadro ilicitano, per con la diferencia de que las jugadas rojillos Mirian más lejos del área rival que las de los locales, y que los sorianos movían bien el balón con lentitud mientras que era el Elche buscaba transiciones mucho más rápidas. Un centro chut desde la derecha de Nacho Gil obligó a Juan Carlos a volar cuando el balón se envenenaba camino de la portería. Una buena jugada de Fran Villalba encontraba la incorporación de Unai Medina que disparaba demasiado cruzado. El partido entraba en los minutos finales con las espadas por todo lo alto. Un gran pase al hueco de Oyarzun a Guillermo lo remató con fuerza el delantero casco para que Badía repeliera el disparo, mientras Mateu esperaba el pase en el segundo palo. En el área soriana tuvo que aparecer de nuevo Juan Carlos para despejar a córner con una gran parada un buen chut de Alexander González. Y en el área ilicitana apareció in extremis el propio Alexander González para despejar un pase de la muerte de Guillermo. A pesar de tantas ocasiones por ambos lados, ninguno fue capaz de batir al portero rival y las tablas fueron el resultado final.