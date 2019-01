No habrá huelga en Raspeig... de momento

No habrá huelga este lunes en los servicios de limpieza de la Junta que dependen de la empresa Raspeig. Eso sí, el medio centenar de trabajadoras, en su mayoría mujeres, siguen sin cobrar lo que les deben.

CCOO explica a la SER que una maniobra legal de la empresa en el proceso de convocatoria de huelga ha hecho que ésta pueda volvérseles en contra a las propias empleadas: "La empresa es una caradura que no se presentó al jurado arbitral, que es su obligación", explica José Luis Cerro, de la Federación de Servicios del sindicato. Y ahora argumentan, prosigue Cerro, "que no han recibido el anuncio de huelga".

El sindicato no se explica tampoco la actitud de la Junta, "en connivencia con la empresa", denuncian: "Desde las conserjerías están metiendo miedo a las trabajadoras diciendo que no hay ninguna convocatoria de huelga", dice Cerro. "Me parece alucinante", sentencia.

Así las cosas, la huelga se pospone al próximo lunes 5 de febrero, y mientras tanto se sucederán las protestas y las concentraciones, como la que hay convocada para este lunes en la sede de Hacienda, "el lugar donde está el dinero que se les debe a las trabajadoras, se supone".