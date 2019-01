La presidenta de @ndaluciabay 20.30 arremete contra Boira

La portavoz de la plataforma de conocimiento @ndaluciabay 20.30, Arantxa Montero ha lanzado sus críticas contra el Comisionado del Corredor Mediterráneo, José Vicente Boira, tras su visita de la pasada semana al Campo de Gibraltar, al considerar que el responsable de este tramo ferroviario ha utilizado la información sobre el puerto de Algeciras, de forma sesgada y según sus intereses. Para Montero, "un claro ejemplo de ese filtrado"

La portavoz de @ndaluciabay 20.30 lamenta que el Coordinador del Corredor Mediterráneo para España, no tenga previsto ejecutar un desarrollo especial del Corredor en el puerto algecireño “hasta que la vía no se llene”, haciendo caso omiso a la UE que considera el tramo Algeciras – Madrid como prioritario, obligando a que esté finalizado en 2020.

Montero insiste en que el Puerto de Algeciras no es un puerto normal, ya que es el mayor puerto de España, el puerto que más mercancías mueve en contenedor y el puerto de España que más rutas marítimas tiene, lo que Boira omite o ignora, al argumentar que el tren de Algeciras no se usa.

A pesar de estas críticas, la portavoz de esta plataforma no cree que la situación que vive el Campo de Gibraltar en materia ferroviaria no es sólo un problema de Boira y su provincianismo, si no de la Bahía de Algeciras y su indolencia.

Arantxa Montero recuerda que la lucha y defensa por la transformación de la Algeciras - Bobadilla en un tren de altas prestaciones tal y como demanda Europa no es para conseguir un tren nuevo y bonito, no es un capricho, por lo que considera las manifestaciones de Boira como inaceptables.