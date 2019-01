Javi Sanz regresa a lo grande

El fin de semana ha dejado mucha actividad deportiva. Además de la multitud de encuentros en fútbol y balonmano, las pruebas atléticas, las presentaciones de nuevos proyectos ciclistas con presencia ribereña o la exigencia del hockey línea de primer nivel en Aranda de Duero, destaca sobremanera el regreso a lo grande del luchador arandino Javier Sanz Aguera.

El arandino se proclamaba campeón del lV Open Nacional de Salamanca en modalidad de kicklight en la categoría de -74 kg. Fantástico. El arandino ha demostrado, una vez más, ser un ejemplo de superación personal. Tras los problemas que lo llevaron a tener que ser intervenido quirúrgicamente, Javier ha vuelto a subirse a un rin para lograr este gran resultado.

El propio Javier manifestaba su alegría en sus redes sociales con este claro mensaje: "seguimos disfrutando de los deportes que nos gustan, al final para muchos no valdrá de nada o no tendrá mucho valor, para mí si, pues justo hace dos años me ingresaron por un hematoma subdural agudo y unos días más tarde me operaron, hoy lo celebramos así, volviendo a dar guerra".

FÚTBOL

Regional Aficionados (Grupo A) Venta de Baños 4 - 2 Arandina B

Primera División Provincial Aficionados. Raudense -descanso-

Segunda División Regional Femenina. Diocesano 0 -0 Arandina

Liga Regional Juvenil (Grupo A) Arandina 0 - 5 Casa Social Católica



Segunda Provincial Juvenil (Burgos) Condado Castilla 6 - 1 Aranda Riber

BALONMANO

Segunda Nacional. Vinosvetusta.com 22 - 29 Zamora

Campeonato Castilla y León Juvenil. Mecanizados Aranda 36 - 27 Burgos

Campeonato Castilla y León Juvenil Femenino. Inmoba Aranda 20 - 20 Zamora

RUGBY

3ª Regional Madrid (Grupo B) Rugby Aranda 56 - 24 Industriales Las Rozas D

BALONCESTO

Segunda División Sénior Provincial (Grupo B) Baloncesto 3,05 43 - 58 Ribera Basket

Segunda División Júnior Autonómica (Grupo B) juventud Aranda 71 - 32 FDR Basket



Segunda División Júnior Autonómica Femenino (Grupo B) juventud -descanso-

Uno de los podios de los ribereños en Salamanca. / Atletismo Aranda

ATLETISMO

Botín de tres medallas -dos platas y un bronce- para el Club Atletismo Aranda Condad de Haza Ibercaja en el Autonómico de pruebas de anillo. Perseas plateadas para los mediofondistas juveniles Carlos Albarrán y Laura Herrero en los 1.500 metros. El bronce fue para el infantil Juan Miguel Sanz en los 500 metros. A las puertas del podio se quedó Lucía Cabestrero (Aranda Corre) en sub-16. El fin de semana lo completaron, Raquel Camarero (Aranda Corre) que finalizó en el puesto 53 en el Cross Maratín de Madrid. Además, en la II Jornada de lanzamientos de invierno en Toro, Miguel Ángel Sanz logró una marca de 35.91 en juveniles. En cadetes, Candela Esteban firmó 32.76 metros y Alba Arranz, 27.05 metros.

Mario Aparicion durante su primera concentración con el Gomur. / Gomur

CICLISMO

Fin de semana de concentraciones para los integrantes del Veloclub Ribera del Duero - Artepref Team en Valdevacas con tres jornadas de actividad y reconocimiento. Además, tiempo para reencuentros y comienzo de temporada, con presentación incluida, para Sara Martín y Mario Aparicio. La primera una temporada más en las filas del Sopela Telxius, de Sopelana. El segundo, de estreno con el Gomur - Cantabria Infinita, de Camargo.

HOCKEY

Por su parte las jugadoras del Club Hockey Línea Aranda 'Las Erizas Rudas' volvieron a la actividad en la Liga Elite este fin de semana en La Nave. Dos encuentros que lamentablemente se saldaron con derrotas. Primero, el sábado ante Espanya (4-5) y después el domingo ante Rubí (0-10)