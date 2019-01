Saúl Ordóñez consigue mínima para el Europeo

Saúl Ordóñez consiguió la mínima para los europeos en pista cubierta de Glasgow en la reunión de Boston, que inauguraba el World Indoor Tour.

Saúl Ordóñez se clasificó tercero en la carrera de 800 con su mejor marca (1:46.62), que le pone momentáneamente al frente de la lista europea del año. Sólo cedió ante los estadounidense Donavan Frazier (1:45.91) y Clayton Murphy (1:45.94).

El atleta de Salentinos apuntaba que las sensaciones no han podido ser mejores en esta primera competición en pista del año para mí. Tenía enfrente a rivales muy exigentes pero creo que he demostrado que puedo luchare de tú a tú con ellos», comentaba Ordóñez que además matizaba que todo , «conlleva que el trabajo que he realizado siga su curso. Aún tengo que mejorar porque no he llegado a mi mejor momento pero estos resultados siempre son positivos. Y más si se logran frente a rivales del potencial de los que he tenido enfrente», remarcaba Saúl.