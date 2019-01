Un caprichoso destino que se reserva a base de palos

Coro que no reserva calidad

Los indios que llegan desde la última resistencia americana, con mensaje hacia el hombre blanco y con animación musical. Los vientos utilizados le dan una buena presencia a la pieza, pero quizás muy poco acordes con el tipo. No así otros instrumentos que usa el coro de Procopio y Miguel Ángel García Argüez. Presentación de tango de la Gran Reserva en la primera de sus letras. Segundo a la lucha americana. Estribillo callejero total “mejor hacer el indio que el carajote”. Cuplé a la concejala de Fiestas María Romay y su disfraz de diosa Gades, con detalle hacia un célebre columnista local. En los cuplés se anima la cosa. Popurrí bueno en letra y música, aunque es una pena que se vayan musicalmente del tipo. El efecto lluvia muy conseguido. Supera al coro que ya el pasado año sorprendió por su calidad.

El caprichoso y hermoso destino

Era esperada y no defraudó. La chirigota de David Carapapa e Iván Romero consiguió conectar con el público desde la presentación y cayeron de pie los golpes. La personificación del destino que se hace caprichoso cada vez que le viene en gana. Buena chirigota que llega a su culmen con los pasodobles. Una delicia musical que recuerda a otros tiempos carapapistas, pero sin parecerse a nada de lo anterior. El grupo lo defiende. Segundo pasodoble con crítica al alcalde de Cádiz por el carril bici y la falta de trabajo de los gaditanos. Cuplés buenos, mostrando credenciales para lo que está, sin duda por venir. Popurrí bien hilado con el tipo, aunque quizás algunos detalles repetitivos. Buen regreso, quizás el disfraz en sí algo extraño, pero muy simpática.

La atalaya ‘mu’ canalla

No acierta en la presentación la comparsa de Ubrique ‘La atalaya de los canallas’ con el juego vocal. Quizás precipitados con gente que debutaba, pero otros con experiencia. A pesar del origen serrano, tanto el autor de letra, Felipe Marín, como el de música, Jesús Romero, son de Cádiz. Se nota en la musicalidad del pasodoble, pero que no se termina de escuchar bien del todo. Letra a Andalucía y a los problemas políticos. Segunda letra a un caso de denuncia por violencia de género, pero con un vecino implicado. Cuplés para salir del paso. Popurrí sin mucho acierto en cuanto a la interpretación, que no deja disfrutar de la composición literaria. La versión de Bohemian Rhapsody inenarrable.

Los viejos no están hechos para la ciudad

Más intención que acierto la de los viejos de la calle Zaragoza que sí emociona verlos, pero poco más. No obstante, su más de 500 años que suman entre todos bien vale la pena tenerlos en la fiesta. Van como Paco Martínez Soria en la célebre película con el mismo nombre que la chirigota ‘La ciudad no es para mí’. Pasodobles clásicos, con interpretación más de pellizco que de garganta. Cuplés con un estribillo refiriéndose a las bicicletas y el carril bici instalado en Cádiz. En el popurrí se lo pasan bien que es lo que cuenta para ellos. Chirigota que no debe faltar, pero que no está al nivel de otros años. Aunque, eso es lo de menos para estos chirigoteros.

Exhumando al Caudillo

El cuarteto de Jorge Gil, Perrichi, regresaba al Falla desde Alcalá con una tipo irreverente y con muchos puntos durante el repertorio. Más que un cuarteto, conocido como tal, era un quinteto con una obra satírica sobre el escenario, con el Caudillo como protagonista y cuatro albañiles caracterizados de un color político. Risas durante la actuación que enganchó con el público, aunque en ocasiones rozando el humor negro. No obstante, se agradece que no sea una sucesión de chistes. Cuplés simpáticos y en el tema libre siguen con la temática de la exhumación que al final acaban poniendo todo en su sitio igual que estaba antes.

Una chirigota homenaje

La chirigota sevillana ‘Una chirigota sin clase’ que es un remake de la mítica chirigota del Lobe de 1996. Una agrupación que monta un popurrí en la presentación con múltiples músicas explicando su tipo, que es el mismo que el de la chirigota aquella, pero con los niños más mayores. Los pasodobles suenan bien, primero de ellos a la ministra Tejerina y su “retraso”, regular el remate; segundo a los padres que no se comportan como deben en las gradas cuando ven a sus hijos. Cuplés notables, como el estribillo, a la exhumación de Franco y a Chiquetete post mortem.

A base de palos han aprendido y bien

La comparsa de Tocina, con componentes de varios lugares de la provincia sevillana, dejan claro que lo del año pasado no fue un espejismo. Hasta dónde llegarán este año no se sabe todavía, pero tiene buena pinta. Tipo de carpinteros de ribera con una presentación suave al principio y con fuerza para acabar. Bien cantada. El grupo impone y se siente cómodo. Dos pasodobles duros, uno hacia una viuda que no le importa dónde entierren a Franco sino dónde están los restos de su marido fusilado durante la Guerra Civil. En el segundo trae una historia de una niña que le pregunta a su padre, que es juez, el por qué de tantas muertes violentas de mujeres. Cuplés bien interpretados, pero normalitos. Estribillo con fuerza que gusta en un teatro por entonces con medio aforo. Popurrí con mucha fuerza. Volverán seguro, no fue un espejismo lo del pasado Concurso.