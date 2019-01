Los trabajadores de Navantia Puerto Real presentan un aviso de huelga

El comité de empresa del Navantia - Puerto Real ha presentado hoy un aviso de huelga tras haber sido informado, el pasado viernes, de la caída de los proyectos de construcción previstos por el Ministerio de Defensa en el astillero para este año 2019.

El presidente de la representación laboral, Antonio Noria, ha explicado a radio Cádiz que el Gobierno ha pospuesto en un año los programas de construcción del dos transbordadores para el ejército de Tierra y un Buque de Acción Marítima para la Armada. Además, según Noria, se ha superado, sin respuesta, el plazo dado a un armador francés con el que se negociaba la construcción de un crucero en Puerto Real

De esta manera, la potente factoría de Puerto Real quedaría con una carga mínima durante el resto del año. El próximo mayo será entregado el cuarto y último petrolero de la clase Suezmax, el "Monte Uría". Hasta verano no se espera la entrada de la obra de construcción de un plataforma eólica para Noruega, pero esta actividad no alcanzará los picos de empleo registrados en los últimos años y no será prolongada en el tiempo, explicó el comité.

El comité atribuye el retraso en el proyecto de los transbordadores y el BAM, a una decisión estratégica del Ministerio de Defensa, que habría priorizado, dice, los proyectos de construcción de un submarino en Cartagena y de una fragata en Ferrol.

Consultada la empresa, una portavoz de Navantua se ha limitado a señalar que "se trabaja intensamente en todas las opciones para dar carga de trabajo al astillero". Noria ha concluido que, de no rectificarse esta situación, “tendremos un mes de febrero caliente”