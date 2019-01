Duras acusaciones del presidente de las Cofradías contra la Diputación

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Jaén, Francisco Latorre, ha asegurado estar "muy dolido porque la Diputación no colabora con la Semana Santa de Jaén". Unas declaraciones que ha realizado durante una reunión llevada a cabo con el concejal de Mantenimiento Urbano en el Ayuntamiento de Jaén, Juan José Jódar para abordar los asuntos de coordinación de la próxima Semana Santa.

Latorre basa sus declaraciones en un "incidente" que tuvo lugar la pasada semana durante la Feria Internacional de Turismo, en la que asegura que el cartel de Semana Santa de la capital tuvo que presentarse fuera del salón de actos "porque la Diputación" se negó a que se realizara en el mismo.

El presidente ha llegado a advertir al PSOE asegurando que el resultado de las próximas elecciones "lo verán en las urnas teniendo en cuenta que los cofrades somos cristianos y la cruz es la que nos representa".

Respuesta de la Diputación

Evidentemente a estas declaraciones ha contestado la Diputación Provincial, reconociendo su responsable en el área de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, estar "sorprendido y dolido" con las palabras del presidente de la Agrupación de Cofradías de la capital y con la posterior utilización que se ha hecho de las mismas en clave electoral por el Ayuntamiento.

El vicepresidente segundo del ente provincial admite no llegar a entender las palabras de Francisco Latorre, a no ser, dice, que haya un interés detrás que no alcanza a comprender. Además, añade que las palabras le han sorprendido y le han dejado perplejo y dolido, también por la utilización que ha hecho el Ayuntamiento y sus medios de prensa de estas declaraciones, utilizándolas como punta de lanza electoral. Según Fernández, Latorre sabía que en el salón de actos del estand solo se podían hacer presentaciones provinciales, y pese a eso "se le ofreció una sala que nos pidieron a última hora y que después no utilizaron".

"Lo que no respetamos es ese guiño a los cofrades para que voten de una determinada manera en las municipales y más sobre unos antecedentes que están faltos de veracidad. El señor Latorre tiene que retirar esas declaraciones porque la Semana Santa es mucho más que eso, además de que cada uno tiene derecho a votar a quien quiera", ha señalado Fernández a esta emisora.

Además, el socialista ha añadido que lo que ha dicho Latorre no fue de esa manera y que de sobra conoce la colaboración que desde la Diputación se ha tenido con la Agrupación desde siempre, con un ofrecimiento incluso para financiar toda la publicidad de las nuevas gradas que el colectivo cofrade rechazó porque, según argumentaron en su día, podía molestar al Ayuntamiento.