"Necesitaba hacer un gol y completar un buen partido"

Javi Tamayo volvió a ser titular en un partido de liga y fue el autor del gol de los azulinos que sirvió al menos para sumar un punto en el Carlos Marchena de Las Cabezas de San Juan.

El delantero fue la referencia en el ataque durante el primer tiempo, hasta que dejó su lugar en el tramo final del partido a Adrián Gallardo. Tamayo "necesitaba hacer gol y completar un buen partido”, pero asegura que se va “con un sabor agridulce después de haber perdido dos puntos”.

Sobre el partido asegura que el equipo salió “bien” al campo, “nos pusimos por delante, pero en el segundo tiempo el Cabecense pegó un `arreón´, tuvimos ocasiones para vencer, pero no ha podido ser", lamenta el delantero.

Fue su segundo gol de una temporada difícil para él: "He pasado unos meses bastante malos, de querer y no poder. Me ha emocionado mucho el recibimiento de la afición cuando me han visto en el equipo titular, cuando he metido el gol y sobre todo cuando me han sustituido. Siempre tengo palabras de agradecimiento hasta esta afición".