Inquisiciones de enero

Ustedes me van a perdonar, pero vivimos un tiempo de perplejidades y esperpentos que me traen a menudo más preguntas que respuestas. De modo que aquí les dejo sin compromiso unas pocas que se me ocurrían esta mañana mientras paseaba la mirada por los posos del café. A saber :

¿Quién es este insano consejero de sanidad Antonio María Sáez que ha dejado en los huesos a la sanidad pública a costa de trasvasar recursos públicos a los empresarios de la privada y de abandonar a su suerte a los osados pobladores de nuestros pueblos?

¿A qué clínica llevará a alicatar el morro la concejala ciudadana Gemma Villarroel cuando, después de cuatro años de encamamiento municipal, censura a su amiguito el alcalde risitas por haber dejado la ciudad en un estado deplorable?

¿Con lo que escuchan los taxistas a Jiménez Losantos no se habían enterado todavía de que es el mercado, amigo lo que se ha llevado por delante su chiringuito?

¿Cabría la posibilidad de saber en qué asamblea, círculo o esfera celestial decidió Podemos presentar una candidatura alternativa al traidor Errejón?

¿Si me autoproclamo, por un suponer, presidente de la república legionaria se entendería como una muestra de pura democracia o me entrullarían provisionalmente en Mansilla?

Y por último, ¿no es un signo cierto del apocalipsis que Bertín Osborne lo pete en el Festival del Botillo?

Si encuentran respuestas entre las brumas de enero, no dejen de hacérmelas llegar. Se gratificará.