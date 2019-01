Siguen los confictos municipales

Representantes de los trabajadores del Ayuntamiento, pertenecientes al sindicato CCOO, han hecho pública la situación del personal del Consistorio que, en parte, ya se conoce debido a las movilizaciones de la Policía Local.

Aseguran ahora que este conflicto denunciado hace semanas por los policías, es el mismo que viven el resto de la plantilla municipal, está se encuentra compuesta por 248 trabajadores; 27 de ellos pertenecientes a la Policía local.

La situación explota cuando, en septiembre de 2018, los empleados municipales dejan de percibir las gratificaciones que les corresponden por los servicios extraordinarios realizados fuera de su jornada ordinaria de trabajo. Esta situación, aseguran que se ha extendido a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. Aunque ya se ha dicho que el mes de septiembre se pagará con la nómina de este mes.

Los delegados soindicales de CCOO aseguran que esta situación viene motivada por la desidia política en materia de personal del grupo de gobierno a lo largo de los últimos años. Para ello proponen una solución que pasa por la puesta en marcha de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que fue elaborada en el año 2010 y que nunca llegó a ver la luz. También lamentan que se les haya tenido al margen de algunas negociaciones y no se les haya contestado a escritos remitidos al Ayuntamiento.

Por ello anuncian que; en el caso de que persista la actitud excluyente del grupo de gobierno, "esta sección planteará acciones reivindicativas de otra naturaleza que permitan alcanzar el objetivo que es una obligación legal y un compromiso convencional que el grupo de gobierno parece no tiene ninguna voluntad de cumplir".

A este anuncio la alcaldesa, Teresa López, ha contestado que el Ayuntamiento no puede incrementar la masa salarial y que no se les ha invitado a algunas reuniones porque en ellas se han tratado aspectos que a ellos no les afectaba.