El delegado del Gobierno en Navarra duda de que las competencias de tráfico se completen en esta legislatura

A dos meses de que se dé por cerrada en la práctica la legislatura y el mandato del Gobierno de Uxue Barkos, desde el gobierno central no hay movimientos sustanciales que hagan indicar que se avanza en la transferencia de la totalidad de las competencias de Tráfico. El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, manifestó su escepticismo sobre las posibilidades de que puedan transferirse esas competencias durante esta legislatura. "La intención es que las transferencias se puedan realizar, pero su materialización dudo mucho que se pueda llevar a cabo en esta legislatura".

Según Arasti, traspasar Tráfico a Navarra es un "compromiso del gobierno central con el gobierno navarro "y se va a cumplir, pero me consta que todavía no hay ningún paso en firme más allá de alguna conversación". El delegado gubernamental recordó que en esta materia se encuentran implicados tres ministerios: Política Territorial, Interior y Hacienda; "no es algo que se vaya a producir de la noche a la mañana. Se han pedido informes a Interior y Hacienda por las implicaciones que conlleva. Cuando estén disponibles esos informes se convocarán las comisiones y las Juntas de Transferencias necesarias para empezar a hablar de esa negociación"!.