Barkos: "La transferencia se materializará lógicamente con el tiempo"

Dos meses para que finalice la legislatura y el Gobierno Barkos tiene tareas pendientes, como la transferencia de las competencias de tráfico. El delegado del Gobierno, José Luis Arasti, espera que las transferencias de las competencias se puedan realizar pero duda mucho de que se materialicen esta legislatura y añade que no hay movimientos en firme. “El compromiso del Gobierno Central con el Gobierno de Navarra está ahí y se va a cumplir. Pero también me consta que no hay ningún paso en firme más allá de alguna conversación que haya podido haber”, asegura Arasti.

Una materialización que según la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, es una obviedad que no se realice. Lo justifica en la falta de tiempo, no en los pasos en firme que han dado. Barkos añade que “la materialización de esa transferencia no se hará ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco meses evidentemente, estamos hablando de una competencia largamente reclamada por Navarra”.

“Se materializará lógicamente en el tiempo. Lo contrario o ir más allá, que no creo que fuera lo que pretendía el delegado, seguramente sería llegar a una polémica incierta y desde luego inútil”, asegura la presidenta.

Asunto, el de las competencias de tráfico, que lleva sobre la mesa desde la reunión el pasado 31 de octubre de la presidenta Barkos con el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez.