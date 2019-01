Raúl Navas: "No se trata de echarle la culpa a nadie"

Raúl Navas vuelve a sonreír. Dos meses después de lesionarse, vuelve a un terreno de juego, y lo hace dejando buenas sensaciones a nivel individual, a pesar de la decepción del empate contra el Huesca. El sevillano hace autocrítica y mira al derbi vasco contra el Athletic de Gaizka Garitano, con el que coincidió en el histórico Eibar que ascendió a Primera.

-¿Qué calificativo le pone al empate contra el Huesca?

Partido muy rocoso. Ellos hicieron un partido defensivo muy bueno y no nos dejaron ningún espacio dentro, que es lo que buscábamos, y al final llegar por banda es más complicado. Defensivamente estuvieron muy bien.

-¿Acabaron frustrados ese partido?

No es que frustre, pero sí provoca impaciencia, porque ellos se cierran muy bien y ves que no te llega el resultado.

-De nuevo, otra oportunidad perdida para engancharse definitivamente a esa pelea europea...

Sí, pero auunque estén abajo, ellos hicieron un gran trabajo defensivo. Y nos faltó un poco más de desmarques, de llegada por bandas más claras, y todo eso hay que mejorarlo, y seguro que se mejorará.

-Volvía a un terreno de juego dos meses después, ¿qué tal se encontró?

Bien, lo principal era no encontrar molestias de nuevo, así fue, me encontré bien físicamente, y acabé contento.

-¿De ritmo se encontró bien? ¿Notó la inactividad?

Bien, al final han sido dos meses parado, pero después de tres semanas entrenando lo he podido coger para rendir contra el Huesca.

-Imanol se echó toda la culpa de ese empate contra el Huesca, como si quisiera protegerles de algo...

No es la culpa del entrenador. Porque los que jugamos somos los jugadores, y no se trata de echarle la culpa a alguien. Hay que seguir luchando por sacar los resultados, no ganamos, pero tampoco perdimos, es un punto sumado que igual al final de año es bueno.

-¿Falta algo de velocidad a la hora de mover el balón?

Puede ser. Ellos nos cerraron por dentro, nos complicaron la intención que teníamos y por fuera no supimos buscar los huecos que nos dejaron, y tenemos que ver y analizar las formas de poder llegar mejor contra defensas muy cerradas.

-¿Notan que ahora están mejor con el cambio de entrenador?

Sí. El equipo coge ahora más responsabilidad con balón, que es lo que nos gusta a todos los jugadores de la plantilla. Y creo que hacemos un esfuerzo ofensiva y defensivamente para equilibrar ese aspecto. Y al final cuando no llega el resultado, molesta, pero hay que seguir en la misma línea.

-¿Le encuentra explicación a no ganar un partido con el 70% de posesión?

Tendremos que analizar la razón por la que no hicimos ocasiones para marcar gol y ganar, y tendremos que revertir esa situación. De nada sirve tener el balón si luego no tiramos.

-¿La decepción contra el Huesca se cura con una victoria en derbi vasco?

Puede ser, eso intentaremos. Tanto para la afición como para nosotros sería un subidón. Buscamos acercarnos a Europa para competir con los mejores.

-Pero para eso hay que ganar a un Athletic que está ahora muy bien con Gaizka Garitano...

Es verdad, desde que lo ha cogido Gaizka no han perdido, porque será bonito, porque nosotros tampoco hemos perdido con Imanol.

-¡Qué buenos recuerdos a las órdenes de Gaizka Garitano en el Eibar! ¿verdad?

Sí, sí. Fueron tres años muy bonitos con él, le estoy muy agradecido, le aprecio, pero será mi rival esta semana y quiero que tenga ya su primera derrota.

-¿Ve en este Athletic aspectos que también tenía aquel Eibar en el que coincidieron?

Pues no sabría decirte, porque todavía no he visto ningún partido del Athletic este año.

-Pero viendo la igualdad que hay en esta liga, ¿prevé un derbi igualado?

Puede ser, sí, Porque al final todos los partidos son igualados. En ese sentido la liga está muy bonita. Y el derbi será igual, es lo que creo, pero con victoria nuestra, claro.