Alfonso Rus: "Me echaron del PP por pedir la financiación autonómica"

El expresidente de la Diputación de València y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus ha asegurado hoy que fue expulsado del PP por "pedir la financiación autonómica" en contra de las indicaciones de la dirección nacional del partido.

Rus ha realizado estas declaraciones antes de comparecer ante la comisión de Les Corts que investiga contratos de la Generalitat con la supuesta trama corrupta destapada en el caso Imelsa.

"Cuando gobernaba me decían desde Madrid que no pidiera la financiación. Yo la pedía y por eso me tiraron", ha asegurado Rus, quien ha bromeado al llegar a Les Corts: "estoy jubilado, me han jubilado".

Preguntado por si le gusta más el PP de Mariano Rajoy o el de Pablo Casado, el expresidente de la Diputación de Valencia ha bromeado: "como me tiraron..., ni uno ni otro".

"En serio: me parece bien, el nuevo presidente del partido va a llegar donde él quiere", ha agregado.

Y sobre VOX ha afirmado: "es una alternativa, unos que hablan claro, porque la gente ya estaba cansada de que no se hablara claro. En unas cosas tienen razón y en otras no".

"No sé si cantan el Cara al sol, pero es igual, lo importante es que hablen de lo que necesita España. La extrema derecha o la extrema izquierda no se estila, hay que ser normal, con criterio", ha concluido.