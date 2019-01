Los paros en la EMT y en el metro vuelven a coincidir en hora punta

Atención este martes 29 de enero a primera hora, porque coincidirán la huelga de metro y la de la EMT. La huelga de metro afectará al servicio entre las siete y media y las nueve y cuarto de la mañana, la de la EMT tiene varios tramos, por la mañana de siete a nueve y por la tarde de cinco a siete y de siete y media a nueve y media.

Así que se prevén complicaciones y, por ello, le hemos preguntado este lunes al concejal de movilidad, Giussepe Grezzi, y la cosa no tiene avisos de desbloquearse. El edil insiste en que el consistorio ha hecho la oferta más alta que podía a los trabajadores, y que si quieren otra solución, habrá que acudir al Ministerio:

Sobre esta huelga, el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, asegura que el documento que se ha planteado a los trabajadores de la EMT mejora sus condiciones en cuanto a las prejubilaciones y otros asuntos, por lo que no entiende porqué se ha rechazado. Están abiertos al dialogo pero el documento no está abierto a modificaciones y reitera que está en manos del Gobierno central cambiar la ley. Además, asegura que apoya las reivindicaciones de la plantilla pero pide que tengan consideración con la ciudadanía en los paros programados.

Los taxistas esperan respuestas

Este lunes algunos taxistas valencianos se han desplazado hasta Madrid para apoyar a sus homólogos en la capital en sus reivindicaciones contra las VTCs. Mientras, aquí en Valencia siguen haciendo alegaciones al decreto ley que regula los vehículos de transporte con conductor. El plazo finaliza el 31 de enero. Aseguran que el problema tiene solución, aplicando la ley: que las VTCs no puedan hacer servicios urbanos, que se contraten con cierta antelación y que esperen a hacer el servicio en una base concreta.

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi, Isabel Segura, explica en la SER que está en manos de la Conselleria que esta situación no vaya a más, se inspeccione y se multe a quien no cumpla la normativa. Esperaran a la respuesta de la Conselleria y en caso de no atender sus alegaciones, los taxistas se plantearan iniciar movilizaciones. Segura afirma que no se ha hecho un documento único, sino que se han pactado las alegaciones con todas las asociaciones del taxi porque los abogados han recomendado que sean individuales para tener más músculo en sus reivindicaciones.