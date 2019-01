La pesadilla judicial de los populares

La Audiencia Nacional y la comisión de investigación en les Corts. Ahí se centra la actualidad judicial y política del día, y con el Partido Popular como protagonista, que ve como se va complicando, cada vez más, el camino de cara a las próximas elecciones . Por un lado, con el caso Gürtel. En la Audiencia Nacional han comenzado las declaraciones, con el testigo Ricardo Costa, que ha confirmando lo que ya dijo en su día, que la orden de contratar con la trama corrupta derivaba directamente de Francisco Camps. De hecho, al ex president le tocará comparecer el viernes. Y hoy estaba citado también el ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus que, como siempre, no ha dejado a nadie indiferente con sus declaraciones. Ha asegurado que nunca ha organizado ni participado en ningún "chanchullo" y que vuelve a poner "la mano en el fuego" por Francisco Camps. Ha sido como un mitín político, aunque realmente se trataba de una comisión de investigación.

