La Ribera Baja del Ebro, pendiente del estado de las motas

Las punta de la crecida del Ebro llega ya a los primeros municipios de la Ribera Baja de la provincia de Zaragoza. En Villafranca el río pasa con 7 metros y 35 centimetros.

TRANQUILIDAD EN ZARAGOZA

Pepe Lasmarías

La punta de la crecida ha pasado a las cinco de la madrugada por Zaragoza, con una altura de 4 metros y 28 centimetros, pero no ha provocado daños destacables. Ya han podido volver a sus casas las once familias que fueron desalojadas el sábado por la tarde, por prevención, de la urbanización Torre Urzaiz, en el Barrio de Movera. Se cerraron caminos, también por precaución, en los barrios de Alfocea y Monzalzarba, y se cortó al acceso al Galacho de Juslibol. Pero el teniente de alcalde de Servicios Públicos del Ayuntamiento de la capital aragonesa, Alberto Cubero, ha afirmado que no se han producido daños en viviendas cercanas al río pero, recuerda, no hay que bajar la guardia