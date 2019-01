David Rocha: "El Almería está haciendo las cosas muy bien"

David Rocha ya se siente uno más en la plantilla del Almería. El nuevo centrocampista del equipo almeriense ha sido presentado por el director deportivo del club rojiblanco, Miguel Ángel Corona, en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del primer entrenamiento de la semana. Se ha visto un futbolista encantado de la vida en el equipo de Fran y con muchas ganas de hacer las cosas muy bien. Miguel Ángel Corona lo quería y ha llegado el momento de sentirse David Rocha futbolista del Almería en el presente curso en el Campeonato Nacional de Liga en el fútbol de plata.

David Rocha habla con claridad y dice las cosas como las siente. "En primer lugar darle las gracias a Miguel Ángel Corona por el interés que puso para que viniera aquí. He estado entrenando con normalidad las últimas semanas, por lo que físicamente me encuentro bastante bien y si el míster considera que tengo que tener algunos minutos o participar en el partido del próximo viernes estoy a su entera disposición", afirma.

Corona lo quería en la plantilla del Almería: "Hablé con Miguel Ángel en varias ocasiones en verano y he venido porque me siento querido en el Almería, aquí apuestan por mí tenía esa pequeña deuda con él desde el pasado verano. Ha sido todo fácil y rápido para venir al Almería. Lo tuve muy claro desde el momento que llamó Corona", desvela.

David Rocha veía un buen Almería desde fuera: "Notaba desde Tarragona que hay mucha ilusión en la plantilla del Almería y ganas de hacer las cosas muy bien. He visto un vestuario con ambición y valiente para hacer las cosas muy bien esta temporada. El Almería quiere ser protagonista en casi todos los partidos y eso es muy bueno para conseguir los objetivos en la presente temporada. Eso, a la larga, nos dará más puntos en Segunda División", afirma.

Tiene las cosas muy claras: "He venido a sumar en el Almería y ayudar en todo lo que pueda a mis compañeros. Lo daré todo cuando llegue mi momento y cuando no juegue ayudaré a mis compañeros para conseguir los objetivos. Ojalá nos toquen jugar partidos muy bonitos hasta final de temporada. Voy a poner mi granito de arena en todo momento", explica un David Rocha que ha visto un gran ambiente en el vestuario: "Hay una competitivida muy sana en el Almería y eso que llevo pocos días aquí, pero me he dado cuenta desde el primer momento. La competitivad sana es muy buena".