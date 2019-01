El GREIM realiza cinco rescates en Gredos en un solo día

El pasado 26 de enero fue un día muy complicado para los miembros del GREIM de la Guardia Civil y para la Unidad de Helicópteros ya que en apenas seis horas recibieron cinco avisos por caídas graves en la Sierra de Gredos. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero en uno de los accidentes se tuvo que inmovilizar completamente a la mujer herida por una posible rotura de vértebra tras caer desde una altura de 150 metros.

Eran las 10 de la mañana cuando el GREIM recibe la primera llamada. Un montañero se ha caído desde una altura de unos 50 metros cuando iba a ascender el Canal del Trampón (Zapardiel de la Ribera). Además de los golpes de la caída tiene un traumatismo en la cabeza ya que le ha caído encima un trozo de hielo. El accidentado estaba en las inmediaciones del Refugio de La Laguna y pudo ser recogido por el helicóptero y llevado al helipuerto de Hoyos del Espino donde esperaban los Servicios Sanitarios.

Diez minutos después de realizar ese rescate hay un segundo aviso en la Sala de Emergencias del 112. Un montañero se ha caído desde unos 50 metros en el Canal de los Machos. Cuando iba a salir el equipo de rescate se recibe otra llamada. Hay otra víctima, una mujer que ha caído desde unos 150 metros de altura y que podría tener una lesión en la columna vertebral. La Guardia Civil decide acometer este rescate primero, por ser más grave, y se envía el helicóptero que evacúa a la mujer tras ser inmovilizada en una camilla. Después se atiende al otro montañero que es llevado también hasta el helipuerto de Hoyos del Espino.

El cuarto rescate se produjo a las cinco y media de la tarde, en Las Canales Oscuras. Una mujer se ha caído desde unos 25 metros y sufre politraumatismos. El Greim y la Unidad de Helicópteros vuelven a salir. Primero la evacúan en camilla y después es trasladada en helicóptero que ya volaba prácticamente sin luz, teniendo que aterrizar en el campo de fútbol de Aliseda de Tormes.

Pero aún no había acabado el día. Una hora después, a las seis y media, se produce el quinto y último aviso desde el Canal de los Machos. Un montañero se ha caído y ha quedado enriscado. El guarda del REfugio y un guía consiguen evacuar al montañero hasta el refugio de Laguna Grande. Allí hay una montañera que es médico de profesión y que atiende al herido. Como ya era de noche, el helicóptero no podía volar y es una patrulla del GREIM la que acude al rescate apie. Una vez en el Refugio, y al comprobar que las lesiones no eran tan graves como para no poder pasar la noche allí esperan hasta el día siguiente. El domingo las condiciones climatológicas desaconsejaban la salidad del helicóptero así que tuvo que ser evacuado a pie en camilla, en una caminata de cuatro horas.

Según la Guardia Civil las condiciones del hielo eran muy peligrosas y no hacían aconsejable la realización de prácticas deportivas en la montaña.