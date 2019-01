Jesús Martín se vuelve a presentar como candidato a la alcaldía de Valdepeñas

Este lunes se ha desvelado la incógnita que mantenía el PSOE en la localidad de Valdepeñas: su candidato para las elecciones del próximo mes de mayo. Tal y como estaba previsto será Jesús Martín, actual alcalde de esta localidad, quien intentará revalidar la que sería su quinta legislatura al frente de este consistorio.

Se da la circunstancia, que es el único alcalde de la provincia de Ciudad Real, en municipios de más de 20.000 habitantes, que sigue revalidando mayoría absoluta para su partido.

En esta línea, Martín ha comenzado sus declaraciones asegurando que "estoy aquí por responsabilidad, quizás no con el mismo punto de ilusión pero si con mayor responsabilidad". No obstante, "para que uno sea candidato se tienen que dar tres variables: que el sujeto quiera serlo, que el partido lo quiera y que la gente también lo quiera (...) En mi caso se dan todas".

Asimismo, el propio Martín ha asegurado que "con Jesús Martín o sin él, la candidatura del PSOE ganaría las elecciones (...) francamente es bastante triste porque con todo lo que está apareciendo, ¿en qué manos dejaríamos Valdepeñas?".

La configuración de la lista electoral

Tras el anuncio de Jesús Martín de presentarse a la reelección, ahora es el momento de llevar a cabo la confección de la lista que se presentará a los comicios del próximo mes de mayo. Sobre este aspecto, Martín ha subrayado que "si algo funciona, no se debería de cambiar pero apuesta por la presencia de caras nuevas (...) No obstante, la lista se confeccionará a través de primarias en las que concurrirá quien quiera".

Finalmente, Martín ha vuelto a recordar que "he hecho de esto mi vida, pero no mi forma de vida, porque el Ayuntamiento no le paga al alcalde sino que es otro organismo (el Senado). Yo me levanto y me acuesto pensando en Valdepeñas".