Mario del Fueyo: "La derecha no gobernará en Gijón"

Mario Suárez del Fueyo llama a la unidad en Podemos. El líder del partido morado en Gijón, que no repetirá como candidato a la alcaldía, niega haber recibido presiones para apartarse. Es lo que ha hecho por responsabilidad y convencido de que "siguen siendo un proyecto político necesario". Si de su partido depende, la derecha no volverá a gobernar la ciudad, ha dicho. No se arrepiente de las decisiones tomadas en 2015. Las aguas bajan revueltas en la mayor agrupación de Asturias con dos concejales dimitidos en el último medio año y también en Madrid tras la espantada de Íñigo Errejón. Apuesta por tender puentes. Escucha la entrevista completa en Hoy por Hoy Gijón.

