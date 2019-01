José Brito da un portazo: "No estoy de acuerdo con la dirección del PSOE"

El ex secretario del comité local de los socialistas en el municipio de Teguise y ex concejal del PSOE, José Brito, asegura que su dimisión no se debe a motivos personales, sino a diferencias con la dirección del partido. Brito dimitó a finales de la semana pasada, junto a Emma Cabrera, tras conocerse que Marcos Bergaz sería el candidato del PSOE a la alcaldía de la Villa de Teguise.

Ahora Brito explica que: "No dimito por motivos personales, es cierto que hace aproximadamente diez meses comuniqué que no volvería a encabezar la lista electoral de mi municipio. Esa fue una decisión difícil, meditada y fundamentada en motivos personales que se quedan en mi ámbito privado. Durante este tiempo, a pesar de lo complicado de la situación, he continuado ejerciendo mis responsabilidades públicas como concejal del ayuntamiento de Teguise y orgánicas como secretario Local del PSOE en Teguise"

Sin embargo, "las dimisiones que he hecho efectivas esta semana, se producen única y exclusivamente por discrepancias con la dirección insular de mi partido". El problema, según Brito, estaría en que "por pertenecer a una organización acatemos órdenes, mandatos o líneas programáticas impuestas y que contravengan nuestros puntos de vista, principios o ideales"





"Dimito por no estar de acuerdo con decisiones o líneas marcadas por la Dirección Insular del PSOE en Lanzarote, nada más y nada menos"

Brito le recuerda al partido que "tenemos que defender nuestros principios e ideales, tenemos que luchar sin salirnos de la línea marcada por nuestra conciencia y esa es mi justificación. Dimito por no estar de acuerdo con decisiones o líneas marcadas por la Dirección Insular del PSOE en Lanzarote, nada más y nada menos que por eso, tengo el absoluto convencimiento de que tenemos que mantener nuestros ideales y no puedo defender algo en lo que no estoy de acuerdo"

José Brito recuerda también que "ser socialista no es una opción, ser socialista es una forma de ser". Pero aclara al mismo que tiempo que no tiene absolutamente ningún problema con la dirección del partido, "más allá de diferentes puntos de vista, no tengo absolutamente ningún problema ni discrepancia personal con ninguno de mis compañeros y compañeras miembros de esta nuestra organización".