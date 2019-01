Las condiciones laborales del turismo en Lanzarote

La Presidenta de las Kellys, Miriam Barros y la responsable de Salud Laboral de CCOO Lanzarote, Ico Tabares, han pasado por los micrófonos de SER Lanzarote en la semana posterior a FITUR para analizar la otra cara del turismo. Juntas analizan la situación actual de los trabajadores del sector turístico del que vive en noventa por ciento de la población en Lanzarote.

Comisiones Obreras lamenta que la Patronal “lleva un año llorando con los bolsillos llenos”, según explicó hace unas semanas Vanesa Fraija en SER Lanzarote, tras la dación de cuestas de la dirección del sindicato. De hecho, este año caduca entre otros el Convenio de Hostelería de la provincia de Las Palmas y Comisiones Obreras ha anunciado "un año lleno de movilizaciones en Lanzarote".

Ico Tabares lamenta que los trabajadores del turismo no están presentes en las agendas de los empresarios e instituciones. Por ejemplo, "Los animadores de los hoteles están en unas condiciones pésimas, contratados por empresas externas, viven en el propio hotel en unas condiciones lamentables", añade. Además, "tienen unos horarios que son completamente incompatibles con una vida normal, pueden trabajar diez horas y ni siquiera seguidas. No haces vida", explica la responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras. "Un animador cobra ochocientos euros, no cobra más", añade Miriam Barros.

La propia Miriam Barros tuvo la oportunidad de ofrecer una conferencia para los asistentes a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) "Hablamos de las desigualdades salariales, de que el 60% de los puestos no cualificados están ocupados por mujeres en el sector turístico, de que somos el 55% de las plantillas de los hoteles y sin embargo estamos ocupando los puestos de base. Hablamos de los pactos salariales discriminatorios, de que hay que formar a los inspectores en igualdad de género", explica la Presidenta de las Kellys.

Hotel Explotación: el documental que relata la vida de las Kellys en Lanzarote

El documental "Hotel Explotación: las kellys", se presenta en Lanzarote el próximo ocho de febrero a las 19:00 en la Casa de la Juventud de Arrecife. El documental dirigido por Georgina Cisquella, reputada periodista, muestra cómo es el día a día de "las que limpian los hoteles", las Kellys, en toda España y también en Lanzarote, donde fue grabado parte del documental.