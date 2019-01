El análisis | El riesgo de pasear por Arrecife

Efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote tuvieron que intervenir el pasado sábado ante la caída de cascotes de un edificio a la calle en el centro de Arrecife. La imagen de casas en ruinas en Arrecife es muy habitual y no parece que tenga fácil solución. Lo llevamos al análisis de cada lunes hoy con Nayra Callero (Agrupación Socialista), Rafael Juan (Coalición Canaria) y Iñigo Inchausti (Cs). Los tres cocinciden en que es necesario sancionar a aquellos propietarios que no rehabiliten sus casas, poner en marcha los instrumentos de ordenación y el catálogo arquitectónico y facilitar la rehabilitación a través de subvenciones. Sin embargo, la imagen de Arrecife sigue igual y el peligro es inminente, como se demostró en la mañana del sábado. Un incidente en el que afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. Escucha hoy el Análisis de este lunes 28 de enero de 2019 en Hoy por Hoy Lanzarote.

