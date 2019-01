Victoria del Rayo en Mendizorroza, que le sirve para salir de los puesto de descenso. Abelardo colocó a Manu, Wakaso y Brasanac en el once inicial lo que invitaba a pensar que jugaría con un trivote. Pero era algo extraño considerando que Michel saltó al terreno de juego con cinco defensas. A la hora de la verdad, el plan tenía trampa porque Wakaso jugó en la media punta cayendo a la banda izquierda. Esa circunstancia desplazó a Burgui a la derecha.

No se le puede reprochar nada al Pitu ya que el 44, el extremeño lanzó un disparo al palo que fue cogiendo rosca hacia adentro. Fue la más clara de la primera parte sin lugar a dudas. El Rayo, que repetía esquema y once, comenzó con más bríos. Tanto Trejo como, especialmente, Alex Moreno, atacaban por la banda de Martín que se sentía bastante desprotegido ya que Burgui no tiene, precisamente, muchas virtudes en defensa. Pacheco se vio en apuros (con un Maripán más fallón de lo normal) pero supo resolver los entuertos. Calleri lo intentó dos veces (en el 9 de cabeza y en el 11 con la zurda) pero el balón no cogió puerta en ninguna de las dos ocasiones.

En el 30 lo intentó Embarba, también muy activo, y el esférico se le fue a las nubes. El choque tuvo intensidad en la primera parte pero el colegiado no sacó ninguna tarjeta. En la segunda sacaría siete. El campo se fue poniendo rápido por la lluvia constante en una noche muy fría. Varios jugadores, de hecho, decidieron disputar el choque con guantes. Cuando, al descanso, se anunció el Alavés-Levante para el lunes 11 de febrero a las 21 h, todo el estadio abucheó al luminoso.

La gente no quiere fútbol liguero entre semana. Los niños no pueden ir al campo ya que regresan a casa muy tarde y porque hace mucho frío. La mayoría de la gente secundó la iniciativa de “Iraultza 1921” y entró en el estadio en el minuto 5 de partido. Nada más comenzar la segunda mitad, el infalible Raúl de Tomás no perdonó e hizo el 0-1. La jugada venía precedida de un disparo al palo del Rayo. La situación se le ponía muy cara al equipo de Michel. El Alavés empezó a crear mucho peligro con una de sus armas favoritas, la estrategia.

Duarte sacaba las faltas de maravilla pero sus compañeros no acertaban a rematar. Tras las bajas de Jony e Ibai, y después de intentarlo con Burgui, parece que el lateral zurdo es la solución. Aunque Jony jugó algunos minutos una vez superado su esguince de tobillo. El Rayo, mientras tanto, se defendía muy bien con los tres centrales bien apoyados por las bandas y la gente de la medular que bajaba a ayudar. Amat, Ba y Velázquez hicieron un gran partido.

También Dimitrievski que, dentro de lo que cabe, estuvo tranquilo. En el 63, Amat despejó a córner un zambombazo de Calleri. Abelardo metió en el campo a Sobrino, Jony y Guidetti pero ni por esas. El sueco pidió penalti en el 77 pero ni el árbitro ni el VAR lo dieron. El partido fue languideciendo y el Rayo sacó adelante un choque ante un rival directo. Incluso Bebé pudo hacer el 0-2 en el descuento si no llega a ser por Pacheco. Los tres puntos le permiten salir de los puestos de descenso y meter en la zona caliente al Celta. El average particular sí favorece a los vascos, que ganaron en Vallecas 1-5.

0 - Alavés: Pacheco, Martín, Laguardia, Maripán, Duarte;Burgui (Sobrino, min. 75), Brasanac, Manu García (Jony, min. 67), Wakaso;Borja Bastón (Guidetti, min. 75) y Calleri.

1 - Rayo Vallecano: Dimitrievski;Advíncula, Amat, Velázquez, Abdoulaye, Alex Moreno;Embarba (Álvaro, min. 66), Imbula, Comesaña, Trejo (Bebé, min. 79);y Raúl de Tomás (Medrán, min. 86).

Gol: 0-1, min.47: Raúl de Tomás.

Árbitro: Melero López (Comité andaluz). Amonestó a los locales Maripán (min. 57), Pacheco (min. 84) y a los visitantes Álex Moreno (min. 68), Imbula (min. 84), Comesaña (min. 84), Medrán (min. 88) y Bebér (min. 90).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 13.982 espectadores. Numerosos seguidores secundaron la iniciativa de las peñas de ambos equipos y no ocuparon su localidad hasta cinco minutos después del inicio del partido en señal de protesta por los horarios de los partidos de LaLiga.