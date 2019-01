Una nueva votación sobre el Brexit que no va a deparar grandes sorpresas

La primera ministra británica, Theresa May, afronta con tensiones internas la votación, de este martes en el Parlamento, de una moción gubernamental sobre el acuerdo del Brexit alcanzado con la UE, que los partidos aspiran a enmendar para tomar el control de la salida del bloque comunitario. Se trata del plan alternativo de la líder del Gobierno de Reino Unido tras la votación fallida del pasado 15 de enero.

Diputados de todas las formaciones han puesto sobre la mesa otras enmiendas para, por ejemplo, extender el plazo para abandonar la UE, bloquear la posibilidad de una salida sin acuerdo y convocar un segundo referéndum. Aunque las citadas enmiendas no serán legalmente vinculantes, May podría aprovechar una imagen de cierta unidad en el Parlamento para volver a Bruselas y pedir concesiones sobre algunas de las líneas rojas fijadas por los otros veintisiete países comunitarios. No parece que la sesión de los Comunes vaya a deparar grandes cambios.

Como suele suceder con todo lo que rodea al Brexit, el Campo de Gibraltar asistirá de nuevo hoy con incertidumbre a la votación británica. El senador del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha asegurado que "los que merecen ya una solución son los trabajadores españoles en Gibraltar".

La votación de hoy, en Reino Unido, se produce mientras fuera del Parlamento se suceden los movimientos sociales contra el Brexit. El último ha llegado en las últimas horas, una nueva iniciativa lanzada hoy bajo el nombre "Lead no Leave" (Liderar no abandonar) aboga porque el Reino Unido continúe en la Unión Europea (UE) y lidere en su seno reformas internas.

La campaña ha sido impulsada por la empresaria Gina Miller, que emprendió el proceso legal que obligó a la primera ministra, Theresa May, a pedir permiso al Parlamento para activar el "Brexit" (salida del Reino Unido de la UE). El movimiento defiende que el Reino Unido siga dentro del bloque comunitario y que lidere su renovación "desde dentro".