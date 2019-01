'El papel de los medios en caso Julen'

No tenía muy claro si abordar este tema en mi firma de este mes de enero porque es un tema delicado. Me refiero al trágico accidente ocurrido en Totalán, donde un pequeño de apenas dos años de edad llamado Julen perdió la vida tras caer en un pozo.

No entraré a valorar absolutamente nada de lo ocurrido, de las circunstancias, del desenlace porque no creo que haya nada que aportar. Me centraré, y ese era mi dilema, en el papel desempeñado por los medios de comunicación en este asunto.

En estos días he leído de todo. Artículos que elogiaban la humanidad mostrada por la prensa en la gestión del accidente y otros que no eran tan benévolos.

Francamente, estoy más de acuerdo con los segundos. La retransmisión casi en tiempo real de todo lo que estaba ocurriendo en Totalán, especialmente por parte de algunos medios audiovisuales que incluso han llegado a hablar de este asunto en programas que nada tienen que ver con sucesos de estas características, me ha parecido lamentable.

En su afán por rellenar horas y horas de televisión, todo o casi todo ha sido válido. No estoy diciendo que no haya habido respeto hacia la familia o hacia el dolor de esos pobres padres, pero sí que ciertos medios han tirado de todos los recursos posibles para estirar el chicle hasta la extenuación. Expertos, no expertos, psicólogos y demás han desfilado por los platós, lo que tuvo otro efecto colateral: que se ofreciera en algunos momentos más información de la necesaria, abriendo la caja de pandora a teorías de dudosa credibilidad.

En segundo lugar, desde mi punto de vista no ha sido acertado trabajar, excepto a última hora, con la teoría de que el pequeño estuviera vivo. Lo dijo muy claro el sábado el alcalde de Málaga: "todos sabíamos que las posibilidades de encontrarlo con vida eran casi nulas". ¿Por qué entonces sostener con tanto ahínco la posibilidad contraria?

He reflexionado mucho sobre este asunto en estos días. Quiero pensar que el mimetismo con el dolor de esos padres, con los que era por otra parte muy difícil no identificarse, pudo ayudar a ese mantra colectivo de que Julen podía estar vivo. Sin embargo, no puedo evitar pensar que sostener lo racional, lo justamente contrario, vendía mucho menos. Y eso es simplemente repugnante.

Los medios de comunicación están en crisis permanente, y ésta es una más de ellas. Saber hasta dónde se puede llegar y cómo es una asignatura más que pendiente.