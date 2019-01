Antonio Barroso habla en Alcultura de "Crísis y cambio de la democracia representativa en Europa

¿Qué nos pasa? Crisis y cambio de la democracia representativa en Europa es el título de la conferencia que ofrece esta tarde a las siete y media en los espacios de Alcultura Antonio Barroso, un experto en los temas europeops que hoy ha pasado por nuestro programa y con quien hemos tenido oportunidad de comentar algunas de las cuestiones que hoy abordará en su conferencia.

Brexit, chalecos amarillos, partidos populistas... ¿Qué le pasa a Europa? Lejos de representar hechos aislados, estos fenómenos son síntomas de la crisis por la que están pasando las democracias occidentales. La charla versará sobre las tendencias que pueden estar detrás de los cambios políticos que se están produciendo en algunos de los estados miembros de la Unión Europea. También se discutirán los efectos potenciales de estas transformaciones y el panorama político que se avecina en un año clave para Europa.

Antonio Barroso Villaescusa reside en Londres y trabaja para Teneo, una consultora global. En su rol como subdirector de análisis asesora a inversores sobre riesgo político en Europa y coordina la plataforma de análisis político de la consultora. Es también comentarista habitual en medios internacionales como el Financial Times, el New York Times, Bloomberg y la CNBC. Con anterioridad trabajó como analista senior para la consultora Eurasia Group en Nueva York. Antonio es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, máster en Estudios Políticos Europeos por el Colegio de Europa de Brujas y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia de Nueva York. En la actualidad está escribiendo su tesis doctoral en la London School of Economics and Political Science.