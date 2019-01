Flamenco interactivo con Salvador Andrades en la Escuela Superior Politécnica

Si la semana pasada el encargado de hablar del flamenco fue el aficionado y estudioso Juan José Silva, mañana miércoles, a las siete y media de la tarde en la Escuela Superior Politécnica de Algeciras, quien hará las delicias del público que se acerque hasta allí, será el guitarrista algecireño Salvador Andrades que ha sido invitado por la Asociación de Alumnos del Aula de mayores Julia traducta de la UCA en Algeciras, para poner en marcha el "flamenco interactivo".

Andrades ha prometido que lo van a pasar muy bien, "no pretendo dar una conferencia al uso, eso hay mucha gente que lo hace mejor que yo. Voy a interactuar con el público, a tocar las palmas, a conocer el compás de los diferentes palos... ". Andrades se llevará su guitarra lo que ya es presagio de un gran éxito.

Salvador ha reconocido que trabaja más de diez horas diarias, "por las mañana en el estudio donde trabajo en diferentes producciones de discos y por las tarde en la academia". Pero eso sí, ha llegado a un acuerdo con su pareja para dejar las tardes de los domingos libres. "No es fácil ser músico, además de todo esto cuando tengo concierto toca estudiar muchas horas".

Pero se nota que Salvador Andrades, ese chaval que no tuvo niñez, ni adolescencia, disfruta con una guitarra entre sus manos. "Yo no jugaba al balón con los niños de mi edad. Yo tocaba la guitarra y mi relación era con gente mayor, los flamencos de la zona". Nos ha contado una anécdota que tuvo con Paco de Lucía, gran aficionado al fútbol, deporte que además practicaba y quienes lo vieron dicen que lo hacía muy bien, "resulta que echamos un partido en la playa y me dijo, tú tocas muy bien la guitarra pero jugando al fútbol..."

Pues si de algo sabe Salvador es de flamenco, de guitarra y de música. Este miércoles lo mostrará en su charla interactiva.