Francesc Sanguino: "El PSOE ha abierto la vela"

Francesc Sanguino, en su primera entrevista como candidato socialista a la alcaldía de Alicante, ha defendido que encabeza un proyecto de "ilusión, congregación y suma" con el que el PSOE trata de ampliar las miras y abrirse a un electorado más amplio. Su elección, ha dicho, es un signo de que el PSOE "ha abierto la vela".

En Hoy por Hoy Alicante, Sanguino ha admitido que está "muy contento" porque "no hay mayor orgullo para un alicantino" que ser alcaldable. Se trata de "un desafío importantísimo" que asume con el objetivo de hacer de Alicante una "ciudad referente y de futuro en el arco Mediterráneo" en materia de desarrollo e innovación, que es a lo que "siempre se ha dedicado" en su trayectoria profesional.

También ha defendido la "necesidad de diálogo" con otras fuerzas políticas y ha reivindicado su perfil de independiente como muestra de la voluntad del PSOE de "congregar y sumar distintas sensibilidades". De hecho, afirma que Alicante "puede ser ejemplo para otros lugares de España".

Sanguino ha defendido la figura de Ximo Puig, clave en todo el proceso, y sus esfuerzos para afianzar la relación de la Generalitat con Alicante. Es "el presidente que más ha hecho por la provincia", ha dicho.

Y sobre su futuro al frente del Teatro Principal, no ha aclarado qué decisión tomará. Asegura que no ha tenido tiempo para reflexionar, aunque no cree que este sea el asunto más importante ahora para los alicantinos.

Persona "excepcional" para que "Alicante vuelva a ser progresista"

Desde la dirección del PSPV- PSOE, su secretario de organización, José Muñoz, ha explicado que la elección de Sanguino nace de la voluntad de buscar un consenso con la ciudadanía progresista y de llegar a un electorado más amplio.

Afirma Muñoz que "la situación en el PSOE de Alicante era excepcional" y que "ante situaciones excepcionales, hay que buscar soluciones excepcionales", como la de Sanguino; "un buen fichaje" que da a los socialistas "la posibilidad de atraer a todo el electorado progresista de la ciudad de Alicante que quieren que se gobierne desde la libertad y la igualdad".