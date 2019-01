Basta de sobresaltos: locos por las tecnologías II

No encuentro mi cartera; se nos olvidó la tarjeta de crédito en la tienda; se me pasó tomarme la pastilla; el abuelo se ha quedado solo en su casa; mi hija llega muy tarde hoy; no podemos salir esta noche porque no queremos dejar al niño con desconocidos; no puedo moverme de casa porque estoy esperando un paquete, cuando voy de viaje me paso el día pensando si se habrá roto un grifo o si se habrá ido la luz y se habrá descongelado el frigorífico; ¿seguirá la bici donde la dejé?; creo que me está bajando la tensión…, o subiendo las pulsaciones; duermo fatal…

¡Madre mía! Vivimos siempre tan preocupados por tantísimas cosas que no conseguimos relajarnos y disfrutar las pequeñas cosas que conforman nuestro día a día. ¿Pero qué pensaríais si os dijéramos que todo esto tiene solución? Y mucho más sencilla de lo que cabría esperar.

Hoy en día, gracias a las tecnologías y a esos pequeños aparatitos o gadgets, disponibles en muchos comercios o a través de Internet, podemos, por fin, desentendernos de la mayor parte de esas preocupaciones que no nos dejan vivir y nos mantienen en vilo constantemente: una cartera que nos avisa si la hemos extraviado, si la han localizado y hasta quién lo ha hecho; un colgante que nuestros abuelos, hijos o familiares con necesidades de atención especial pueden llevar al cuello y pulsar en cualquier momento para solicitar ayuda o atención; sensores inteligentes que pueden avisarnos casi de cualquier cosa que ocurra en nuestro hogar o negocio, en cualquier momento, estemos donde estemos; pequeños anillos o bonitas pulseras que están al tanto de nuestras constantes vitales y se ocupan de avisarnos a nosotros o a quién corresponda en caso de salirse de los valores recomendados; colchones que nos ayudan a dormir más y mejor; dispositivos GPS que nos indican en todo momento dónde está el objeto de nuestro deseo: bici, coche o incluso nuestras mascotas o hijos; mirillas para las puertas que pueden reconocer a nuestras visitas o atender ellas solitas a los repartidores; …

…Y podríamos seguir así todo el día.

No se trata de hablar de grandes y sofisticadísimas tecnologías, muy lejos del alcance del bolsillo medio. En esta serie de tres programas que empezó la semana pasada con los geek y que finalizará la próxima, queremos exponer una serie de gadgets tecnológicos que ya consideramos lo suficientemente maduros como para que sean realmente útiles a cualquier persona y, sobre todo, claro está que en función de las características que deseemos, a unos precios relativamente asequibles.

SER 3.0 #42

Así que ya sabéis, si queréis conocer cómo mejorar vuestra vida o la de vuestros seres queridos de una forma sencilla e inmediata, no dejéis de escuchar el programa de esta semana. ¡Os esperamos, como siempre!

Francisco Maciá es doctor ingeniero en Informática y profesor titular en el Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante.