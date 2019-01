Ofertas de empleo con trampa

La Policía Nacional alerta de falsas ofertas de empleo en la provincia que están motivadas por intenciones delictivas. Desde la capital burgalesa, este cuerpo ha detectado algunos casos en los que el modus operandi resulta ser siempre el mismo. A través de diferentes portales de anuncios se ofertan varios puestos de trabajo, como mozo de almacén o repartidor. Hasta aquí todo normal, pero el problema viene cuando la víctima contacta con el anunciante. Es entonces cuando éste realiza solicitudes poco comunes. Entre ellas, le pide que envíe fotografías de su documentación por ambas caras, así como un selfie.

El objetivo del anunciante no es otro que utilizar esa documentación para usurpar la identidad de la víctima y dedicarse a cometer estafas con esa identidad. Lo de la fotografía de la cara es para poder saltarse la medida de seguridad de algunos bancos, que permiten la apertura de una cuenta bancaria online siempre y cuando el usuario se fotografíe la cara en ese momento, y sea la misma que la que aparece en la documentación facilitada. Claramente, tanto la documentación aportada como la fotografía del rostro no pertenecen al delincuente, sino a la víctima que previamente ha facilitado esos datos.

Con esos datos, los delincuentes, además de abrir cuentas bancarias, pueden abrir perfiles en páginas de compra-venta de producto (wallapop y similares), líneas telefónicas o redes sociales, haciendo pasar por un infierno a la víctima.

Por todo esto, la Policía Nacional insiste en la importancia de no facilitar datos personales a través de Internet, teniendo en cuenta que se desconoce quién está recibiendo esa información. Su consejo es desconfiar de este tipo de ofertas de trabajo que solicitan datos que normalmente no se piden para realizar una entrevista de trabajo, y mucho menos la empresa lo va a solicitar por Internet a través de un medio no corporativo.