Gloria Fernández Merayo: 'Yo solo me he ofrecido a la gestión municipal'

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo asegura que centrará sus esfuerzos en la gestión municipal de aquí al mes de junio.

Es su mensaje ante los medios de comunicación después de dejar claro que 'no ha habido negociación con el PP' y que relevarla de la cabeza de lista a la alcaldía de Ponferrada se le comunicó hace diez días como 'una decisión ya tomada' por el partido. De hecho, tampoco se prestará más que para hacer esa labor de gestión al frente del Ayuntamiento como corresponde al cargo que actualmente ostenta.

'Me resulta extraño ese ofrecimiento porque yo sólo me he ofrecido a la gestión municipal' afirma la alcaldesa después de las declaraciones en rueda de prensa del secretario de organización del PP, Francisco Vázquez quien aseguró que la edil prestaría su colaboración y experiencia.

Ni siquiera ha hablado todavía con el nuevo candidato, el abogado Marco Antonio Morala a quien le desea 'lo mejor en lo personal y mucha suerte' en su nuevo periplo, pero al que ha eludido definido ya que asegura 'no me corresponde a mí', señala.

En cuanto a su futuro, a partir de junio se abre un periodo de reflexión en el que estudiará sus opciones porque para hablar de política, dice, no es el momento. 'Vamos a dejarlo ahí' ha dicho, después de remarcar que ahora está centrada en la labor municipal.

En todo caso, abandonará la alcaldía de Ponferrada, 'orgullosa del trabajo realizado y nada decepcionada' por una experiencia que considera 'impagable' y que la ha convertido en la primera mujer que ocupa la alcaldía de la ciudad. Asegura que ha trabajado 'honradamente y con honestidad' y, únicamente, lamenta no haber tenido asesoramiento del algún exalcalde de cualquier ideología a la hora de enfrentarse al bastón de mando.

En el apartado de agradecimientos, su hija y su marido ocupan el primer puesto por el apoyo que siempre le han dispensado junto al resto de sus compañeros de equipo y del presidente Herrera por haber confiado hace cuatro años para desarrollar su labor.