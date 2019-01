SD Gernika y Sestao River, protagonistas

Igor Arnáez, lateral izquierdo del Gernika, y el actual delantero del Sestao River Oskar Martín se pasaron por Radio Bilbao, además del entrenador del Haro, líder de la Tercera División riojana, Aitor Calle.

Arnáez es ahora titular en la banda izquierda, tanto de lateral como de extremo en el equipo de Arrondo, que ahora se ubica, con 21 puntos, en puesto de playout. El carrilero de Usansolo ha pasado año y medio, desde que saliera del Barakaldo, en barbecho por culpa de una lesión de menisco que no terminada de arreglarse: "La verdad es que una lesión que podía ser para un mes resulta que se extendió. Me dolía la rodilla y no me encontraba bien. Me llamaron varios equipos, pero les decía que no estaba bien", relata Arnáez, que se está sacando el nivel 2 de entrenador. Finalmente, el Gernika le fichó con un periodo de prueba que solucionó de inmediato. A nivel deportivo van escalando: "Estamos bien desde el principio, pero nos faltaba ganar. Queda aún mucho, hay que seguir trabajando", relata.

Por su parte, el Rifle Martín goza de su tercera etapa en el River (2008, 2013 y 2018), tras una dilatada carrera en media España (Osasuna B, Guijuelo, Alicante, Ontenyent, Tudelano, Portu, Unionistas, Calahorra) e Indonesia (Mitra). A sus 34 años le queda cuerda para rato: "Sí, estoy muy bien, casi no he tenido lesiones. Sestao siempre es una buena plaza", comenta el delantero de Zumarraga, que espera aún "poder echar el cable" al líder Portugalete: "Queda mucho y estamos bien", lanza el ariete. De Indosesia se queda "con la experiencia, pero fue muy duro estar lejos de casa y con el cambio horario de 8 horas".