Revolución chirigotera 'chelevariana' y con un final 'malumaniano'

Noche de chirigotas y de regresos. En concreto, la vuelta de la chirigota de Juan Carlos Aragón ‘Er Chele Vara’ y de la agrupación cabeza de serie, el pasado año semifinalistas con ‘Una corrida en tu cara’. La sorpresa la puso la comparsa proveniente de la cantera ‘Los niños sin nombre’.

Movimiento popular ‘chelevariano’

Una agrupación que no defraudó en su puesta en escena y en su intención de ser un agrupación distinta. Irónica y llega de humor, pero con mucha crítica. Presentación dejando claro su sentimiento ‘gaditanístico’ con alusión al Bizcocho inclusive. Pasodobles bien hilado destacado una crítica velada a Pablo Iglesias sobre su nueva forma de vida. Aunque el segundo no se queda atrás, con una crítica irónica hacia la comparsa. El que lo coja pa él. Los cuplés con su sacada de miembro característica y estribillo aludiendo al supuesto referéndum y de un Carnaval que acabaría en Bruselas. Popurrí contando la historia de los cheles en Cádiz y con una musicalidad muy con el tipo. Regresa la chirigota canalla.

El veneno de la comparsa

Lengüitas afiladas para comenzar una presentación con voces masculinas para rematar con las voces femeninas con una afinación palpable. La propuesta de Juanma Romero Bey busca la personificación de unas víboras dispuestas a envenenar por febrero. Musicalmente el pasodoble no es tan Romero Bey, es menos original, pero se adapta mejor a los oídos. Letras buenas la primera hacía lo que significa cantar en libertad y el segundo, algo más contundente, hacia Susana Díaz y su despedida del gobierno andaluz. Cuplés buenos para ser de la modalidad y con un estribillo que te inocula el veneno. Popurrí musicalmente hermosos pero que quizás se amuerma en algunos compases. El grupo es un bloque cantando y eso se nota.

Becarios todavía

Desde Sevilla llega una chirigota con ganas de agradar y lo hacen. Sencilla, pero con popurrí en la presentación, estos eternos becarios aprovechan para sacar a su jefe Carmelo, que no es ni más ni menos que el célebre Carmelo Navarro, ex jugador del Cádiz CF. Aunque quizás el público no se percató mucho de ello. Pasodobles bien cantados, aunque la temática ya, en solo tres días se está repitiendo, por el cambio en el Gobierno de Andalucía. La música de Prada Durán es una garantía y el grupo lo canta con dignidad. Cuplés más normales, sin mucha chicha, pero el estribillo gusta. No tienen mucho tiempo para hacerlo y lo rematan cortito y al pie. Popurrí con cuartetas simpáticas, pero poco más. Un pase digno.

Sin nombre, pero con calidad

Esperado era el salto a la categoría de Adultos de los que fueran primer premio en los últimos años de Juveniles. Y menuda sorpresa. Con la ayuda de Sergio Guillén ‘Tomate’ y Antonio Fuentes ‘Piru’ en la autoría, estos niños sin nombre demostraron tener calidad y cierta experiencia en las tablas. Sin muchas estridencias, cantando sencillo, que no es fácil de cantar, conectó el público con músicas minuciosamente escogidas. Pasodobles buenos en lo musical y destacando la segunda letra, obra del Piru, con una defensa por el Sábado de Carnaval. Muy aplaudida. Buenos cuplés y estribillo que sigue en la línea. Estos niños de un orfanato que, aunque podía recordar algo vestidos a Los Niñatos del Monje, tienen un futuro prometedor, pero un presente muy alentador. Ojito con ellos.

Se te ve bonita, pero te bombardeo

Unos aviadores posiblemente de la Segunda Guerra Mundial que están dispuestos a bombardear con coplas el Gran Teatro Falla. Eso sí, te echan antes un piropito. No suena nada mal la presentación. Se nota la experiencia acumulada. Emotivo el primer pasodoble sobre las madres o más bien, lo que se siente cuando eres padre. Bonito, aunque no va mucho más allá. Segunda letra más directa y crítica hacia la ex ministra Tejerina y sus los años de adelanto que decía tener los niños de Castilla frente a los de Andalucía. Cuplés para llegar al estribillo. Y estribillo para poco más. No obstante, se agradece la simpatía en la música de la tanda. Popurrí algo tedioso, pero bien defendido. Recuerda un poco a ‘La Vida es Bella’, pero solo un aire.

Maluma de ‘Cadi’

Expectativas puestas en la cabeza de serie, chirigota semifinalista el pasado año con los toreros y que buscaban, como mínimo, demostrar que lo del año pasado no fue un espejismo. Ritmo de reggaeton y tipos estrafalarios para parodiar a los malumas, daddy yankee y cía. Cambian el estilo con respecto a otros años, pasodobles más serios, aunque con su punto de humor. La música es un caramelo de José María Barranco y ellos se encargan de contarlo en el primer pasodoble. El segundo con crítica hacia la situación laboral, que es lo que verdaderamente importa y no el sonarse los mocos en una bandera.

Cuplés para preliminares que, sin ser malos, tampoco dijeron mucho. El primero al hipotético cierre de Canal Sur y lo que cuesta el finiquito de Juan y Medio, chiste algo conocido ya. El segundo mejor, sobre lo que cuesta encontrar una entrada, buen remate sobre donde mandan a cada uno de sus progenitores. Estribillo bueno, con ironía y crítica. Del popurrí destaca la primera cuarteta y las versiones de pasodobles de grandes autores, la lástima es la posición en la que está, como la penúltima cuarteta hubiera dejado el ‘popu’ muy arriba. No obstante, buena pieza y bien interpretada por estos sevillanos que le tienen cogida muy bien la horma a la modalidad.