El Mentidero: "Cruz de la verdad"

Comienza el concurso más largo de la historia del carnaval de Cádiz y como dice el refrán a más cantidad, menos calidad teníamos que desterrar la frase “quiero pisar las tablas del falla” porque la verdad que en la mayoría de los casos lo que se hace es pisotear las tablas del falla. Yo entiendo que el ego no deja ver mas allá de la realidad, cualquiera sabe escribir, hacer música o cantar y presentarse en un concurso que tiene precio de artista profesional y se traga cada función infumable.

El hecho es, que debido a los derechos de imagen, la más mala cobra más de mil euros en preselección y además su abuela, su novia y su prima, los ve por televisión, evidentemente esto o se cambia o tendrá que empezar el concurso allá por los Tosantos.

Nadie sabe lo que a mí me hubiese gustado hacer música o cantar en mis comparsas, pero solo sabía escribir y a eso me he limitado durante más de treinta años. Cuando hace cinco años me retiré en mi última entrevista en las páginas de diario de Cádiz, anuncié que se van a cargar la gallina de los huevos de oro, y lleva camino de ser realidad.

Por lo visto nadie sabe que el carnaval de Cádiz, lo único que nos distingue del resto del mundo es el concurso, en lo demás somos de lo peorcito. La cabalgata de Chipiona es inmensamente mejor que la nuestra, por poner un ejemplo cercano.

En fin ojalá alguien ponga el dedo en la llaga, que falta nos va a hacer, que todo no es el taquillaje.