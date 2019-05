La alternancia política es un buen indicador para medir la salud de una democracia, junto a otros factores como la libertad de expresión, la separación de poderes o el respeto a las minorías. Pero una cosa es la alternancia, y otra muy diferente es la gobernabilidad, que consiste en que la acción de gobierno se desarrolle con normalidad y en un contexto de estabilidad política.

En Andalucía, la alternancia se ha producido de manera impecable, gracias a que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han sido capaces de sumar sus escaños y constituir una mayoría en el Parlamento. Hasta ahí, nada que objetar. Pero las profundas discrepancias dentro de la mayoría parlamentaria, especialmente entre Ciudadanos y Vox, no auguran nada bueno respecto a la gobernabilidad de Andalucía. Ni siquiera han sido capaces sus dirigentes de comparecer juntos, dadas las distancias ideológicas y la desconfianza mutúa entre ellos.

El programa del nuevo gobierno incluye importantes reformas que exigirán en su tramitación parlamentaria el apoyo de los tres partidos que forman la mayoría. Y eso no está garantizado por ahora. Ha habido alternancia, sí, pero la gobernabilidad no está garantizada. Y eso no es un buen augurio para Andalucía.