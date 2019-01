Fallece un niño de 6 años en A Coruña por una meningitis "fulminante" pero no contagiosa

Un niño de 6 años ha fallecido en A Coruña debido a una meningitis "fulminante". Según el Servicio de Epidemiología de Sanidad, todos los análisis confirman que, en este caso, ha sido una meningitis no contagiosa al tratarse de un tipo de bacteria que se desarrolló en el organismo del pequeño. Era alumno del Colegio La Grande Obra de Atocha donde la noticia ha causado la lógica consternación. El centro escolar ha remitido una carta a las familias de los compañeros del niño, tratando de tranquilizarlas al informarles de que "no era necesario tomar ningún tipo de medida preventiva", según las autoridades sanitarias. El Colegio añade en su carta que tuvo conocimiento de la gravedad de la enfermedad del niño el lunes por la mañana. Esta mañana, responsables del Servicio de Epidemiología de Sanidad se han puesto en contacto con el centro para ratificar que no era necesario adoptar ninguna medida profiláctica y ningún protocolo por prevención de contagio. Según ha podido saber Radio Coruña Cadena SER, Aaron murió por otra enfermedad basal que activó, en cuestión de solo unas horas, este tipo de meningitis autoinmune y no contagiosa.

Seguir leyendo