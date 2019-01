Las Fuentezuelas y Las Lagunillas, en estado lamentable

Las protestas llegan de todas partes y por todos los medios. Las redes sociales y los medios de comunicación están dejando claro que la situación de las instalaciones deportivas municipales de la ciudad de Jaén están olvidadas. Al parecer, el mantenimiento de las mismas es algo para nada prioritario y de urgencia.

Hace algún tiempo la protesta del un club de la capital, concretamente del Atlético Jaén, reavivó la polémica de la dejadez municipal por el paupérrimo estado de las Instalaciones de Las Fuentezuelas. La falta de redes en los laterales, el anclaje de las porterías, los hoyos sobre el terreno de juego y sobre todo el mal estado en el que se encuentra la hierba artificial acaparaban todas las críticas. Incluso la propia Federación Andaluza de Fútbol ha prohibido la competición oficial en ambas instalaciones.

A todo esto hay que unir la negativa de los clubes que visitan Jaén a jugar en La Fuentezuelas ya que los futbolistas corren peligro de lesionarse o incluso por la propia desprotección que existe en los vestuarios donde se han producido robos.

Hace unos meses el concejal de Deportes apuntó en rueda de prensa que durante los primeros meses del año 2019 todas las deficiencias estarían subsanadas con un nuevo césped y la reparación de todos los desperfectos. Eso no sólo no ha ocurrido sino que al parecer aún no se han licitado las obras por parte del Ayuntamiento.

Por otro lado, el campo de Juego de Las Lagunillas, también está en muy malas condiciones por la hierba artificial, los vestuarios, o los accesos, entre otros. Está siendo utilizado por el club de rugby de la capital que ya que han denunciado el mal estado en el que se encuentra; incluso los jugadores de Jaén ceden sus vestuarios a los visitantes por el mal estado en el que se encuentran.

Por otra parte, la única instalación útil que existe en la capital es el Campo Sebastián Barjas o campo de la Federación, junto con el Antoñete, que se usa para fútbol 7. Este campo pasó del Ayuntamiento, que se negó a su conservación, a manos de la delegación provincial de la Federación Andaluza de Fútbol. Ahí los equipos que utilizan esas instalaciones pagan por su uso al ser una propiedad privada pero que se encuentra en condiciones dignas para el fútbol en todas sus edades.

En definitiva, la capital está dejada totalmente para la práctica del fútbol base. El Ayuntamiento de la capital hace oídos sordos a las protestas de los clubes y éstos, en muchos casos, eligen pueblos vecinos para jugar como locales.