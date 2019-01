La llegada de Pablo Vázquez a la Cultural se produjo a la carrera. Aterrizaje contra el crono, un par de sesiones de trabajo completas, viaje a Canarias...y titular a las primeras de cambio con una actuación solvente en el centro de la defensa. El valenciano aporta el músculo que le faltaba al resto de zagueros, esa presencia física tan necesaria para salir de casa con mayores garantías. En su aparición ante los medios, una confesión inicial ("es un placer estar aquí") y una declaración de intenciones ("si tienes que bajar de categoría, este es el mejor sitio. Seguro que no me he equivocado").

La Cultural es un caramelo para esos jugadores que no encuentran la continuidad deseada en la Segunda División. "Tenía en mente la salida y cuando apareció la Cultural, fue una prioridad. Tengo la motivación renovada al cien por cien", reconoce Vázquez, que se siente mejor jugador que el que deslumbró en el filial del Granada durante la primera parte de la pasada campaña y que le abrió las puertas del fútbol profesional, aunque las oportunidades escasearon. "En el Alcorcóin jugué siete partidos y mejoras porque compites contra delanteros de mayor entidad. Este año en el Granada (solo un encuentro) también porque estás en el lider de la categoría rodeado de compañeros que bajan de Primera y mejoras".

A la hora de definirse, con cierto rubor, Vázquez destaca "el juego físico" y preguntado por la dificultad que para un defensa de su perfil puede acarrear el juego de toque que desde la primera línea propone el cuadro leonés señaló que "sé que la Cultural lleva siempre el peso del juego e intenta tener la máxima posesión. Tienes que estar preparado y debes tener buen trato del balón. Puedo hacerlo perfectamente. Además estaré bien rodeado".

Vázquez y Llamzares, durante la presentación del defensa / CYD Leonesa

A su lado, Felipe Llamazares analizó las necesidades y las opciones del club en los últimos días del plazo de fichajes. El director general limitó la búsqueda a un lateral izquierdo y fue preguntado si el elevado número de incorporaciones invernales (cinco camino de seis) responde a la mala planificación del verano o tiene relación con el cambio de entrenador.