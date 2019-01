Simonet vuelve a casa

Acompañado de sus compañeros de equipo, del cuerpo técnico del ABANCA Ademar y de la directiva del equipo marista. Así ,de esta manera, Sebastián Simonet ha querido hacer oficial que al final de la presente temporada se vuelve a Argentina y que no cumple el año de contrato que le queda la entidad marista

Hace 15 años el central bonaerense decidía iniciar un sueño que con el paso del tiempo se convirtió en una realidad: ser jugador profesional de balonmano. Su primer destino fue el Juventud Arrate, después se fue hasta Torrevieja donde el gran entrenador Manolo Laguna le enseñó cómo se jugaba al balonmano. Desde Alicante se fue a Francia al Ivry para recalar finalmente en el ABANCA Ademar. En su carrera también hay que hacer referencia a su presencia continua en la selección argentina. El ritmo imparable ha hecho que el cansancio psicológico y el hastío le hayan obligado a tomar esta decisión:”Cuando firme por el Ademar el depósito estaba en reserva. En León mis ganas volvieron a crecer y aquí cumplido varios sueños como jugar la Champions League o enfrentarme a mis hermanos (Diego y Pablo) pero ha llegado un momento en el que el balonmano me ha pasado por encima y es mejor dejarlo”. El central del ABANCA Ademar también explicaba el porqué de tomar ahora esa decisión:”Yo estaré eternamente agradecido al ABANCA Ademar y sería injusto continuar una temporada más sin estar al mismo nivel que he estado estas temporadas”. Eso sí Sebastián Simonet aseguraba que durante estos cuatro meses que quedan de competición no va a escatimar ni un solo esfuerzo:”Hasta que se acaba la temporada lo voy a dar todo por la camiseta del Ademar como hecho en todos los equipos en los que he estado. Ojalá me pueda despedir de León con título”

La baja de Sebastián Simonet de cara a la próxima temporada obliga a la directiva marista obliga a la directiva a buscar en el mercado un jugador que sustituya al argentino